Die G7-Staaten kommen zusammen, um auf die Kriegsschauplätze der Welt zu blicken. Natürlich steht die Ukraine im Fokus, doch auch der Iran dürfte Thema werden. Politologe Klemens Fischer erklärt, was der für den Freitag angedachte Rahmenvertrag bedeuten würde.

Die G7-Staaten kommen zusammen, um auf die Kriegsschauplätze der Welt zu blicken. Natürlich steht die Ukraine im Fokus, doch auch der Iran dürfte Thema werden.

Politologe Klemens Fischer erklärt, was der für den Freitag angedachte Rahmenvertrag bedeuten würde. Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, warnt nach dem Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran vor Schadenfreude gegenüber US-Präsident Donald Trump. Auch wenn die USA mit dem Krieg 'eigentlich erstrebenswerte Ziele' nicht erreicht hätten, sei 'jede Schadenfreude abwegig und falsch' sagt Ischinger dem RBB.

'Dem Iran die Möglichkeit zu nehmen, eine militärische Nuklearfähigkeit aufzubauen, dieses Ziel teilen wir natürlich mit den USA', so Ischinger. 'Also bitte nicht ein Tag der Schadenfreude, sondern ein Tag möglicher Sorge, dass die USA mit diesem Krieg leider anscheinend weniger erreicht haben als wünschenswert gewesen wäre. ' Er sei skeptisch, ob das vereinbarte Rahmenabkommen Stabilität und Frieden für die Region sowie eine Einhegung des Iran bringen werde.

Der angepeilte Rahmenvertrag zwischen den USA und dem Iran lässt bereits Tage vor der offiziellen Verkündung weltweit die Wirtschaft jubeln. Bevor die Vereinbarung am Freitag unterschrieben wird, könnte das Verhalten Israels sie jedoch noch einmal ins Wanken bringen, wie ntv-Korrespondent Gordian Fritz erklärt. Wie geht es mit der Straße von Hormus weiter? Noch ist einiges unklar: US-Präsident Donald Trump stellt eine offene und mautfreie Schifffahrtstraße in Aussicht.

'Sie wird offen sein und gebührenfrei', sagt Trump bereits am Montag kurz vor Beginn des G7-Gipfels im französischen Evian. Dagegen erklärt das iranische Außenministerium, es sollten Gebühren für maritime Dienstleistungen erhoben werden. Trump zufolge begannen am Montag Schiffe, 'viele voll beladen mit Öl, aus der Straße von Hormus zu fahren'.

Der libanesische Präsident Joseph Aoun begrüßt in einem Telefonat mit dem iranischen Außenminister Abbas Araghtschi die Einigung zwischen den USA und dem Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges in der Golfregion. Aoun habe die Hoffnung geäußert, dass das Abkommen 'ein positiver Schritt zur Entspannung der Lage und zur Erschließung diplomatischer Lösungen' sei, erklärt das Büro des libanesischen Präsidenten. Araghtschi seinerseits habe 'die Bedeutung der Achtung der Souveränität des Libanon' hervorgehoben, heißt es in der Erklärung weiter.

Der Inhalt des US-iranischen Rahmenabkommens ist nicht veröffentlicht. Aus offiziellen Kreisen im Libanon verlautet allerdings, dass das Land weder über die Bedingungen des Abkommens noch über den Zeitpunkt des Inkrafttretens einer Waffenruhe im Krieg zwischen der Hisbollah und Israel informiert worden sei. Nach den Angaben des Iran und des Vermittlers Pakistan sieht das Abkommen jedoch das Ende des Krieges an allen Fronten vor, auch im Libanon.

Nach der Einigung zwischen den USA und dem Iran auf ein Rahmenabkommen hat die Gewalt im Libanon UN-Angaben zufolge zunächst nachgelassen.

'Von Mitternacht bis 16.00 Uhr Ortszeit beobachtete die UN-Mission Unifil nach eigenen Angaben einen Rückgang der Gewalt und des Schusswechsels', sagt der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres in New York. In dem Zeitraum am Montag wurden demnach 133 Geschosse und zwei Luftangriffe verzeichnet, die den israelischen Streitkräften zugeschrieben werden. Geschosse der Hisbollah oder anderer nicht staatlicher Akteure seien nicht registriert worden, sagt Sprecher Stéphane Dujarric.

US-Präsident Donald Trump veröffentlicht das Abkommen mit dem Iran nach Angaben seines Vizepräsidenten JD Vance womöglich noch vor Freitag. Dies sagt Vance dem Sender Fox News. Die Vereinbarung sei bereits elektronisch unterzeichnet worden. Die persönliche Vertragsunterzeichnung werde für Freitag erwartet.

Bundesaußenminister Johann Wadephul fordert klare Voraussetzungen für eine deutsche Beteiligung an einer Militärmission zur Absicherung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus.

'Wir müssen jetzt erst einmal wissen: Ist wirklich klar, es gibt keine Kampfhandlungen? ', sagt Wadephul im ZDF. 'Zum jetzigen Zeitpunkt fehlen mir noch die Voraussetzungen. ' Wadephul betont zugleich, 'natürlich muss die Meerenge frei werden'.

Deutschland habe 'prinzipiell' seine Bereitschaft erklärt, sich an der Minenräumung zu beteiligen. Derzeit seien jedoch noch zu viele Fragen offen.

'So weit sind wir noch nicht', so der Bundesaußenminister mit Blick auf ein Bundeswehr-Mandat. Der Iran wird laut US-Vizepräsident JD Vance als Teil des Rahmenabkommens mit den USA wieder Atominspektoren ins Land lassen.

'Ja, absolut', sagt Vance dem US-Fernsehsender NBC News. Einer der Kernpunkte der Vereinbarung sei, dass die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) und die USA den Iran bei der Vernichtung seines hochangereicherten Urans unterstützen werden. Das sei in der Absichtserklärung 'sehr klar festgelegt', so Vance





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