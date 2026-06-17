G7-Staaten unterstützen Abkommen zwischen USA und Iran

Die G7-Staaten unterstützen das zwischen den USA und dem Iran geschlossene Abkommen und sehen darin eine historische Chance, Teheran am Erwerb von Atomwaffen zu hindern.

Die G7-Staaten sehen in dem Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran eine historische Chance, Teheran am Erwerb von Atomwaffen zu hindern. Der von US-Präsident Donald Trump erzielte Deal könne Frieden und Sicherheit für alle in der Region bringen, heißt es in einer Erklärung der Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfeltreffen im französischen Évian.

Wir unterstützen die Umsetzung des Abkommens und sind bereit, dazu beizutragen, heißt es in der Erklärung der G7 weiter. Nach Israels Angriffen im Süden des Libanon mit mindestens vier Toten droht Irans Armee mit einer Antwort. Wenn die israelische Armee ihre Aggression im Süden des Libanon nicht einstellt, muss sie mit einer harten Reaktion der mächtigen Streitkräfte der Islamischen Republik Iran rechnen, heißt es in einer Erklärung des Zentralkommandos der Armee.

Die iranische Armee wirft Israel vor, bereits 84 Mal gegen die Waffenruhe im Libanon verstoßen zu haben. Die israelische Armee hatte ihre Angriffe im Süden des Libanon am Dienstag ungeachtet einer zwischen den USA und dem Iran erzielten Einigung über ein Ende des Iran-Kriegs fortgesetzt. Der iranische Präsident Massud Peseschkian bezeichnet das Rahmenabkommen mit den USA, das am Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden soll, als einen diplomatischen Sieg für sein Land.

Dementsprechend sollte man diese Chance, die das Land aus der aktuellen Lage herausführen könnte, nicht ungenutzt verstreichen lassen, sagt Peseschkian laut der Nachrichtenagentur Isna. Solche Gelegenheiten seien begrenzt und würden sich nicht jederzeit erneut bieten, so der Präsident. Papst Leo XIV lobt das vorläufige Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran zur Beendigung des regionalen Krieges im Nahen Osten. Gott sei Dank, dass die beiden Mächte ihre Vereinbarung am Freitag offiziell besiegeln wollen, so der US-Amerikaner.

Es werde noch einige Punkte zu klären geben, aber es sei immer besser, dies im Dialog und durch Verhandlungen zu tun, als wieder in den Krieg zurückzukehren, sagt das Oberhaupt der katholischen Kirche. Ich hoffe, dass dies wirklich eine Lösung für den Krieg ist, dass der Krieg tatsächlich vorbei ist, und dass wir vorankommen können, sagt der Pontifex.

Im Rahmen des geplanten Abkommens zwischen den USA und dem Iran ist Insiderangaben zufolge ein privater Investitionsfonds von 300 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau des Landes vorgesehen. Mehr als die Hälfte dieser Summe sei bereits zugesagt, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Der Fonds solle beiden Seiten einen wirtschaftlichen Anreiz bieten, ein endgültiges Abkommen zu schließen. Die USA und der Iran bereiten sich darauf vor, die Vereinbarung am Freitag zu unterzeichnen.

Am Sonntag hatten sich beide Staaten auf einen Rahmen zur Beendigung ihres seit Februar andauernden Konflikts geeinigt. Bei dem geplanten Fonds für Wiederaufbau und Entwicklung handelt es sich dem Insider zufolge um ein privates Investitionsinstrument ohne staatliche Gelder oder Zuschüsse. Zusagen lägen von Unternehmen aus den USA, den Golfstaaten, Asien, Südamerika und Afrika vor, hieß es. Die Investitionen sollen in die Bereiche Energie, Logistik, Industrie und Transport fließen.

Demnach werde der Fonds erst nach dem Abschluss eines endgültigen Abkommens aktiv. Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran soll nun in einem Luxushotel am Vierwaldstättersee unterzeichnet werden. Das Schweizer Außenministerium bestätigte der dpa, dass dafür das Hotel auf dem Bürgenstock vorgesehen ist. Dort fand 2024 eine Ukraine-Konferenz statt.

Verhandlungen zwischen dem Iran und Israel sind angesichts der Angriffe von den USA und Israel auf iranische Ziele in den letzten Tagen gescheitert. Verschiedene Gruppen in Libanon haben während der Konflikte im Nahen Osten bereits Zivilisten attackiert





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