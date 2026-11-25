Hannover 96 präsentierte Gabor Ruhr als neuen Sportdirektor. Der 38-Jährige übernimmt Verantwortung für Kader, Scouting und Akademie. Seine ersten Tage sind geprägt von intensiver Arbeit.

Gabor Ruhr hat am Donnerstag seinen ersten offiziellen Besuch in der Nachwuchsakademie von Hannover 96 abgestattet und damit eine intensive Phase in seiner neuen Rolle als Sportdirektor eingeläutet. Der 38-Jährige zeigte sich in den ersten Tagen vor Ort bereits von seiner fleißigen Seite, indem er zahlreiche Stunden in seiner temporären Büro-WG gemeinsam mit Geschäftsführer Henning Bindzus verbrachte. Darüber hinaus war er intensiv im Stadion und am Trainingsplatz präsent, um sich ein Bild von den aktuellen Strukturen zu machen.

Intensiver Start ohne private Priorität

Wie viele neue Mitarbeiter und Spieler ist Ruhr vorerst in einem Hotel untergebracht, da er die Priorität klar auf die berufliche Einarbeitung gelegt hat. Der Fokus liegt derzeit ausschließlich auf der Arbeit in Hannover, was die Wohnungssuche vorerst aussetzt. Das Trainingslager in der Türkei, das vom 3. bis 10. Januar stattfindet, markiert die erwartete Frist, ab der er die Suche nach einer eigenen Wohnung intensivieren wird.

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Bei der Pressekonferenz sorgte der neue Sportdirektor für einige humorvolle Momente, als er öffentlich um Unterstützung bei der Wohnungssuche bat. Er erklärte grinsend, dass er zwar aktuell im Hotel lebe, aber aktiv nach einer Bleibe in Hannover Ausschau halte. Ein Sprecher des Klubs reagierte mit einem Augenzwinkern und bot an, Interessenten mit passenden Angeboten gerne weiterzuleiten.

Europäische Erfahrungen fließen ein

Der gebürtige Lübecker brachte wertvolle internationale Expertise mit, nachdem er zuvor vier Monate in Norwich verbracht hatte. Dort leitete er, ähnlich wie zuvor beim 1. FC Köln ab Februar 2024, die Scouting-Abteilung. Ruhr betonte, dass der Schritt nach England enorm wichtig war, um den englischen Markt genau zu verstehen und neue Arbeitsweisen zu lernen. Diese vier Monate wertete er als sehr lehrreich für seine weitere Karriere.

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Seinen Umzug aus England nach Deutschland regelte er kurzfristig am vergangenen Wochenende. Die Partie zwischen Hannover 96 und SpVgg Greuther Fürth, die mit einem Last-Minute-Sieg von 2:1 endete, verfolgte er dabei live aus Norwich per Stream. Damit schloss er sich einem Verein an, in dem er nun einen Vertrag bis zum Jahr 2028 unterschrieben hat.

Neue Verantwortung nach Trainerwechsel

Gabor Ruhr trägt nun die Gesamtverantwortung für die Lizenzmannschaft, die Kaderplanung, das Scouting und die Akademie. Diese Übergabe erfolge reibungslos nach dem Weggang von Ralf Becker, der am Montag als Trainer entlassen wurde. Nach dem Unentschieden von Hannover 96 gegen Heidenheim mit einem Ergebnis von 2:2 wurde Becker direkt freigestellt.

Ruhr stellte sich eine Stunde nach der Entlassung von Ralf Becker offiziell in der Kabine vor. Er traf dort Sandro Wagner und die Mannschaft. Ein direkter Austausch oder ein Kontakt zwischen Ruhr und dem scheidenden Trainer Becker bestand vor diesem Zeitpunkt nicht, was den Übergang zu einer klaren neuen Struktur bei Hannover 96 unterstreicht.