Stürmer Gabriel Aubameyang entkommt unverletzt einem schweren Ferrari-Crash auf der spanischen Autobahn AP-9. Sein Klub Deportivo A Coruña bestätigt das glimpfliche Ende des Vorfalls.

Der Fußballstürmer Gabriel Aubameyang war am Donnerstagmorgen in einen signifikanten Verkehrsunfall auf der spanischen Autobahn AP-9 verwickelt. Bei dem Zwischenfall kollidierte sein Luxus-Sportwagen Ferrari F12 N-Largo mit einem anderen Fahrzeug, was zu erheblichen Schäden und einer Überschlagung des zweiten Wagens führte. Trotz der Wucht des Aufpralls kam der Angreifer von Deportivo A Coruña selbst unverletzt davon. Er konnte den Unfall nur mit Schrecken überstehen, ohne körperliche Blessuren davonzutragen.

Unfallhergang und beteiligte Fahrzeuge

Der Vorfall ereignete sich gegen 9.23 Uhr auf der Autobahn AP-9 bei Piadela in der Gemeinde Betanzos. Gabriel Aubameyang befand sich auf dem Weg zum Trainingszentrum seines aktuellen Klubs, Deportivo A Coruña, in Abegondo. Sein Fahrzeug war ein auffälliger, türkisfolierter Ferrari F12 N-Largo. Dieser seltene Wagen ist ein vom deutschen Tuning-Unternehmen Novitec Rosso modifiziertes Modell, das auf der Basis des Ferrari F12 Berlinetta aufgebaut ist.

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Bei dem Partnerfahrzeug handelte es sich um einen BMW X1. Der Zusammenstoß war so heftig, dass der BMW X1 sich überschlug und anschließend nicht mehr fahrfähig war. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppwagen vom Unfallort abtransportiert werden. Die Kollision ereignete sich, als der Stürmer zum Training seines Klubs unterwegs war.

Einsatzkräfte und medizinische Versorgung

Nach dem Unfall gingen bei der galizischen Notrufzentrale mehrere Meldungen ein. Neben Anrufen von Augenzeugen wurde das automatische Notrufsystem eines der beteiligten Fahrzeuge aktiviert. Eine Person klagte nach dem Zusammenstoß über Schmerzen im Arm und stand offenbar unter Schock. Schwerwiegende Verletzungen wurden nach einer ersten Einschätzung der Rettungskräfte jedoch nicht festgestellt.

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Der gabunische Nationalspieler blieb bei dem Zwischenfall komplett unverletzt. Sein Klub, Deportivo A Coruña, bestätigte gegenüber der spanischen Tageszeitung "La Voz de Galicia", dass es sich lediglich um einen unbedeutenden Zusammenstoß gehandelt habe. Die medizinische Erstversorgung vor Ort war ausreichend, um ernsthafte Gefahren abzuwenden. Es gab keine Hinweise auf lebensbedrohliche Zustände der Beteiligten nach dem Unfall.

Ausblick und Reaktionen des Stürmers

Trotz des Zwischenfalls konnte Gabriel Aubameyang seine Fahrt fortsetzen und erreichte das Trainingsgelände in Abegondo. Dort absolvierte er die komplette Trainingseinheit gemeinsam mit seinen Mannschaftskollegen von Deportivo A Coruña. Sein Einsatz im Training wurde nicht beeinträchtigt, was die leichten Verletzungen untermauert.

Auch bei einer ohnehin geplanten Pressekonferenz am Mittag sprach der Stürmer über den Unfall. Dabei gab er Entwarnung und sagte: "Es war ein kleiner Schreck, aber letztlich geht es uns gut. Das ist das Wichtigste." Besonders wichtig war ihm der Zustand des anderen Unfallbeteiligten. "Für mich ist vor allem wichtig, dass die Person, die mit mir den Unfall hatte, ebenfalls nichts abbekommen hat.", betonte er. Die Lage ist somit vorerst geklärt, keine weiteren Verfahren sind bekannt.