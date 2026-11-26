Vor dem Grand Prix von Katar spricht Gabriel Bortoleto darüber, wie er und Nico Hülkenberg es bislang geschafft haben, sich nicht gegenseitig ins Auto zu fahren

braucht, ist eine Kollision zwischen seinen beiden Fahrern. Trotzdem wurde Gabriel Bortoleto vor dem Grand Prix von Katar in Lusail mit genau diesem Szenario konfrontiert.

"Ich bin mir sicher, dass wir irgendwann miteinander kollidieren werden", erklärt der 22-Jährige am Medien-Donnerstag. Dabei gesteht Bortoleto, dass es zwischen ihm und Hülkenberg schon das eine oder andere Mal eng wurde.

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"Manchmal schaue ich mir die Onboards an und denke mir: Das war wirklich eng", so der Audi-Fahrer. "Es gab dieses Jahr ein paar enge Momente. Ich denke da an Kanada, ich denke an Baku. Es gab da auch noch Zandvoort, da wären wir fast miteinander kollidiert.