Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel setzt sich energisch für Lars Klingbeil ein. Die Analyse der US-Wahl und Kritik am Bürgergeld verdeutlichen die Dringlichkeit.

Der frühere SPD -Vorsitzende Sigmar Gabriel (67) hat in einem öffentlichen Gespräch mit der Moderatorin Caren Miosga (57) deutlich Position bezogen, um die politische Stabilität der Partei zu sichern. Gabriel setzte sich dabei energisch dafür ein, dass der aktuelle SPD -Chef Lars Klingbeil (48) im Januar erneut für das Amt des Parteivorsitzes kandidiert. Diese Forderung wurde im Anschluss an eine detaillierte Analyse Gabriels zum klaren Sieg der US-Demokraten über Donald Trump geäußert, die Gabriel als warnendes Signal für die eigene politische Links verstand.

Politische Linke und das Jakobiner-Gen

Grundlage für Gabriels Intervention war seine Beobachtung der internen Auseinandersetzungen innerhalb der siegreichen Demokratischen Partei in den Vereinigten Staaten. Gabriel bemerkte lachend, dass er bei der Diskussion über diese Streitereien sofort an die Situation in der SPD denken musste. Er zog dabei eine direkte Parallele zwischen den US-Demokraten und der deutschen Sozialdemokratie. Seine Diagnose lautet, dass die politische Linke weltweit über ein spezifisches Jakobiner-Gen verfüge.

Also read Parteichef bei Ruhr-SPD: Klingbeil: Ringen mit Union hart um Kompromisse

Dieses genetische Merkmal führe dazu, dass Debatten eher unter dem Gesichtspunkt geführt würden, ob die eigene Position recht habe, als ob sie politisch erfolgreich sei. Gabriel betonte, dass diese interne Fokussierung auf theoretische Richtigkeit oft die strategische Flexibilität beeinträchtige. Er wies darauf hin, dass die US-Demokraten vor allem deshalb gewonnen hätten, weil die siegreichen Kandidaten keine klassischen Parteikarrieren hinter sich hatten.

Stattdessen kämen die Gewinner aus dem direkten Berufsleben und vertraten tendenziell moderate Positionen. Diese Erfahrung aus dem transatlantischen Vergleich diente Gabriel als Argumentationsgrundlage, um die Wiederkandidatur von Lars Klingbeil zu unterstützen. Er zielte damit auf die Notwendigkeit ab, pragmatische und moderata Kräfte in der Führungsspitze zu verankern, um die Partei zu stärken.

Advertisement

Kritik am Bürgergeld und Heils Rolle

Als Caren Miosga nachfragte, ob Gabriel Hubertus Heil als möglichen Nachfolger im Blick habe, blieb der Ex-Parteichef überraschend zurückhaltend. Statt Heil zu loben, kritisierte Gabriel dessen politische Haltung zur Einführung des Bürgergelds scharf. Er bezeichnete die damit verbundene Positionierung als einen großen Sargnagel für die SPD. Diese Kritik zielt darauf ab, den Verlust an Rückhalt bei wichtigen Wählergruppen zu erklären.

Gabriel argumentierte, dass das Gesetz eher denjenigen geholfen habe, die nicht erwerbstätig waren. Viele Arbeitnehmer hätten den Eindruck gewonnen, die Partei stelle ihnen den Stuhl vor die Tür. Diese Wahrnehmung habe bei geringverdienenden Berufstätigen für erhebliche Enttäuschung gesorgt. Sie hätten den politischen Ansatz nicht als witzig oder lösungsorientiert wahrgenommen, sondern als Entfremdung vom eigenen Arbeitsleben.

Diese Analyse verdeutlicht, warum Gabriel die Fortsetzung von Klingbeils Führung als dringender erachtet, als einen Wechsel an der Spitze herbeizuführen. Er sieht im Bürgergeld-Gesetz eine historische Last, die an der SPD klebt und deren imagepolitische Schäden noch nicht überwunden sind. Die Verbindung zwischen gesetzlicher Initiative und öffentlichem Unmut wird als zentrales Problem der jüngeren Vergangenheit der Partei identifiziert.

Stabilität als Schutz vor Instabilität

Die Forderung nach Klingbeils Wiederholung ist direkt mit der aktuellen Lage in der Koalition verknüpft. Gabriel warnte davor, dass den Deutschen in der jetzigen Situation nicht geholfen sei, wenn auch der zweite Koalitionspartner instabil werde. Er betonte, es sei bereits schlimm genug, wenn die eigene Partei mit internen Unruhen zu kämpfen hat. Eine weitere Destabilisierung durch einen Wechsel im Spitzenamt würde diese Gefahr noch erhöhen.

Advertisement

Daher priorisiert Gabriel die Kontinuität gegenüber experimentellen Wechseln. Er glaubt nicht, dass eine neue Kandidatur von seiner Seite kommen wird. Auf die direkte Frage, ob er selbst noch einmal den SPD-Vorsitz übernehmen wolle, antwortete er kategorisch mit Nein. Seine Erfahrung habe ausreichend sein, und seine Familie stehe einer erneuten Übernahme nicht positiv gegenüber.

Gabriels Position unterstreicht die strategische Bedeutung der anstehenden Parteitage im Januar. Seine Unterstützung für Lars Klingbeil ist dabei nicht nur persönlicher Natur, sondern folgt einer klar definierten Analyse der geopolitischen und innenpolitischen Lage. Die Parallele zur US-Wahl dient als Warnung vor zu großer Ideologisierung und als Plädoyer für pragmatische Moderation in Zeiten politischer Unsicherheit.