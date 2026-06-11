Deutschlands früherer Außenminister Sigmar Gabriel fordert direkte Verhandlungen europäischer Vertreter mit Russlands Diktator Wladimir Putin über einen Waffenstillstand in der Ukraine. Er kritisiert die Verhandlungen von US-Präsident Donald Trump mit der russischen Seite und sieht die AfD als nützlich für Putin.

Deutschland®s früherer Außenminister Sigmar Gabriel (66) fordert direkte Verhandlungen europäischer Vertreter mit Russland s Diktator Wladimir Putin (73) über einen Waffenstillstand in der Ukraine. An den Russland -Reisen hochrangiger AfD-Vertreter übt er derweil scharfe Kritik.

Im Podcast von BILD-Vize Paul Ronzheimer (40) erklärte Gabriel die Verhandlungen von US-Präsident Donald Trump (79) mit der russischen Seite für wirkungslos: “Leider haben alle diese Verhandlungen nichts gebracht. Im Gegenteil, oftmals wurde die Ukraine nach den Treffen von Trump und Putin oder ihren Telefonaten umso heftiger bombardiert. ”-Vorsitzende, müsste nun Europa ran.

“Die Fakten lauten: Er führt weiter einen ziemlich brutalen Krieg. Und wenn es parallel dazu Initiativen gibt, zu einem Waffenstillstand zu kommen, warum sollen wir die nicht ergreifen? ”, so Gabriel.

“Ich kann das Risiko nicht erkennen. Es scheint ja so zu sein, als ob”-Vorsitzende, müsste nun Europa ran.

“Die Fakten lauten: Er führt weiter einen ziemlich brutalen Krieg. Und wenn es parallel dazu Initiativen gibt, zu einem Waffenstillstand zu kommen, warum sollen wir die nicht ergreifen? ”, so Gabriel.

“Ich kann das Risiko nicht erkennen. Es scheint ja so zu sein, als ob”-Vorsitzende, müsste nun Europa ran.

“Die Fakten lauten: Er führt weiter einen ziemlich brutalen Krieg. Und wenn es parallel dazu Initiativen gibt, zu einem Waffenstillstand zu kommen, warum sollen wir die nicht ergreifen? ”, so Gabriel.

“Ich kann das Risiko nicht erkennen. Es scheint ja so zu sein, als ob”-Vorsitzende, müsste nun Europa ran.

“Die Fakten lauten: Er führt weiter einen ziemlich brutalen Krieg. Und wenn es parallel dazu Initiativen gibt, zu einem Waffenstillstand zu kommen, warum sollen wir die nicht ergreifen? ”, so Gabriel.

“Ich kann das Risiko nicht erkennen. Es scheint ja so zu sein, als ob”-Vorsitzende, müsste nun Europa ran.

“Die Fakten lauten: Er führt weiter einen ziemlich brutalen Krieg. Und wenn es parallel dazu Initiativen gibt, zu einem Waffenstillstand zu kommen, warum sollen wir die nicht ergreifen? ”, so Gabriel





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