Gabriel Ganley: Plötzlicher Tod des Influencers und mögliche Todesursache

Der plötzliche Tod des Influencers Gabriel Ganley erschüttert derzeit die Fitness-Szene. Der junge Bodybuilder wurde mit nur 22 Jahren tot aufgefunden und hinterlässt zahlreiche Fans und Wegbegleiter fassungslos. Laut der brasilianischen Seite "G1 Globo", die die Sterbeurkunde vorliegt, wird als mögliche Todesursache eine sogenannte hypertrophe Kardiomyopathie genannt. Offiziell bestätigt ist dies bislang jedoch nicht, da die Ermittlungen zu Ganleys Tod weiterhin andauern.

Der plötzliche Tod des Influencers Gabriel Ganley erschüttert derzeit die Fitness-Szene . Der junge Bodybuilder wurde mit nur 22 Jahren tot aufgefunden und hinterlässt zahlreiche Fans und Wegbegleiter fassungslos.

Laut der brasilianischen Seite "G1 Globo", die die Sterbeurkunde vorliegt, wird als mögliche Todesursache eine sogenannte hypertrophe Kardiomyopathie genannt. Dabei handelt es sich um eine Erkrankung, bei der sich der Herzmuskel verdickt, wodurch das Herz schlechter arbeiten kann und im schlimmsten Fall schwere Herzrhythmusstörungen auftreten können. Offiziell bestätigt ist dies bislang jedoch nicht, da die Ermittlungen zu Ganleys Tod weiterhin andauern.

Wie das Portal unter Berufung auf die zuständige Sicherheitsbehörde berichtet, wartet die Polizei derzeit noch auf die endgültigen Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchungen. Erst danach soll die genaue Todesursache offiziell festgestellt werden





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