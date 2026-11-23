Sigmar Gabriel kritisiert Hubertus Heils Kandidatur scharf. Er sieht darin Anzeichen für fehlendes Lernen aus Fehlern der SPD und fordert echten Politikwechsel statt bloßer Personalwechsel.

Der frühere SPD -Bundesvorsitzende Sigmar Gabriel äußert sich mit scharfen Worten zur aktuellen Führungskrise seiner Partei und geht direkt ins Rennen gegen den erklärten Kandidaten Hubertus Heil. Gabriel warnt eindringlich davor, die tiefgreifende Krise der Sozialdemokratien mit einem simplen Austausch an der Parteispitze lösen zu wollen. Er bezeichnet die Suche nach einem neuen Heilsbringer als Beweis dafür, dass die SPD offenbar nicht aus ihren historischen und aktuellen Fehlern gelernt hat.

Gabriel kritisiert Heils Kandidatur scharf

Hubertus Heil hatte am 14. November offiziell bekannt gegeben, beim kommenden SPD-Bundesparteitag im Januar für den Vorsitz zu kandidieren. In seinem Bewerbungsschreiben versicherte der ehemalige Arbeitsminister, er wolle sich mit ganzer Kraft dem Parteivorsitz widmen. Gabriel wertet diese Initiative indirekt als eine Attacke gegen den jetzigen Amtsinhaber, da er diesen in einer ohnehin schwierigen Lage desolidariert sieht. Der frühere Außenminister moniert, dass Heil dem aktuellen Chef den Boden unter den Füßen wegziehen wolle, was er als gravierenden Mangel an innerparteilicher Solidarität brandmarkt.

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Historische Vorwürfe und mangelnde Solidarität

Sigmar Gabriel erinnert daran, dass es ein Muster ist, bei dem er sich wiederholt gegen Hubertus Heil wenden muss. Bereits Anfang November hatte Gabriel in der Sendung von Michael Miosga erklärt, dass Heil der SPD mit der Einführung des Bürgergelds einen entscheidenden Sargnagel verpasst habe. Er beteuert dennoch, dass Hubertus Heil gute Chancen hat, das Amt des Parteichefs zu erringen. Der Grund für diese prognostizierte Niederlage der Konkurrenten liege darin, dass alle anderen Bewerber lieber in der Deckung blieben, anstatt sich aktiv zur Verfügung zu stellen oder klare Alternativen zu bieten.

Forderung nach radikalem Politikwechsel

Anstatt sich mit bloßen Köpfe-Austausch zufrieden zu geben, fordert Sigmar Gabriel einen fundamentalen Kurswechsel der Sozialdemokraten. Er argumentiert, dass Personalwechsel ohne begleitenden Politikwechsel keinen Sinn ergäben. Die aktuelle Situation bezeichnet der ehemalige Vizekanzler als ein einzigartiges Führungsvakuum, wie es in der Geschichte der Partei noch nie gegeben habe. Er warnt davor, dass der Versuch, nur die Führungsspitze zu erneuern, die strukturellen Probleme der Partei nicht beheben wird, solange die inhaltliche Ausrichtung nicht grundlegend geändert wird.

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Verlust der ursprünglichen Wählerbasis

Laut Gabriel hat die SPD den Kontakt zu ihrer früheren Stammklientel komplett verloren. Seine Diagnose lautet, dass man Alltagshelden brauche und nicht Parteitagshelden. Er kritisiert scharf, dass sich die Sozialdemokraten stark akademisiert hätten. Früher prägten Facharbeiter, Handwerker, Selbstständige, Pflegekräfte, Polizisten und Busfahrer das Bild der Partei. Heute sei die Gesellschaftsstruktur der Partei jedoch völlig anders und entfremdet sich immer weiter von ihren ursprünglichen Wurzeln und den Menschen, die sie einmal vertrat.

Entfremdung und Konsequenzen für die AfD

Sigmar Gabriel verdeutlicht diese Entfremdung durch ein drastisches Beispiel: Er stellt die Frage, was heute passieren würde, wenn ein neuer SPD-Mitglied käme und zugeben würde, dass es raucht, gerne Fleisch isst, RTL-Soaps schaut, All-inclusive-Urlaube auf Mallorca besucht und ein Pin-up-Girl im Spind hat. Er fragt bissig, ob man diese Person sofort rauswirft oder ob sie erst Ziel von zehn Pädagogisierungsversuchen wird. Diese kulturelle Distanz hat politische Konsequenzen, da Gabriel feststellt, dass die Arbeiterklasse inzwischen zunehmend die AfD wählt, was den tiefen Einschnitt in die Wählerbasis der Sozialdemokraten markiert.