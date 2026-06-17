Gaby Köster kämpft nach Schlaganfall mit finanziellen Herausforderungen

Die ehemalige Comedian Gaby Köster spricht über die hohen Medikamentenkosten und die emotionale Belastung 18 Jahre nach ihrem Schlaganfall. Trotz ihrer Einschränkungen bleibt sie lebensfroh und appelliert an Politiker, die Realität im Gesundheitswesen zu erleben.

Sie gehörte einst zu den erfolgreichsten Comedians Deutschlands, doch ein Tag im Januar 2008 veränderte ihr Leben für immer. Damals erlitt Gaby Köster (64) einen Schlaganfall und sitzt seitdem im Rollstuhl .

Ihre finanziellen Rücklagen aus guten Zeiten hat sie inzwischen aufgebraucht. Das macht mir wirklich schlaflose Nächte. Denn arbeiten kann sie seitdem nicht mehr. Die Schauspielerin lebt allein, malt viel und ist mit dem E-Rolli unterwegs.

Sie kämpft aber 18 Jahre nach dem Schlaganfall mit hohen Medikamentenkosten, die monatlich bis zu 1.000 Euro betragen. Ohne festes Einkommen kann sie diese Kosten kaum stemmen. Wenn man keinen Job hat, ist das schon ein Riesendrama. Die Elefanten im Keller, die früher die Kohle plattgetreten haben, sind arbeitslos.

Trotzdem will sie ihre positive Einstellung nicht aufgeben. Sie versucht weiterhin, den Alltag zu meistern. In einem früheren Interview sagte sie BILD 2022: Meine Freundin Beate hilft mir - auch mein Sohn, wenn er Zeit hat. Er ist aber selbst dann eine Hilfe, wenn er gar nicht da ist.

Mein Kind treibt mich mental an. Er möchte, dass ich selbstbewusst bin - und für ihn schaffe ich das auch. Vor allem ihrem Sohn Donald (33) - aus der 2005 geschiedenen Ehe mit Thomas Köller - möchte sie deshalb auch keine Schulden hinterlassen. Er hat mal zu mir gesagt: Mama, mein Schatz - wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann verdiene ich gut, das reicht für uns beide.

Da hätte ich fast geweint. Ihr Wunsch ist es, dass Politiker einmal einen Tag auf einer Pflege- und Intensivstation verbringen. Dann würden sie sehen, was das für ein Knochenjob ist und wer letztendlich darunter leidet. Ihren Lebensmut hat die Komikerin nicht verloren.

Ich bin immer glücklich, wenn die Sonne scheint. Und wenn sie mal nicht scheint, ziehe ich knallbunte Klamotten an und baue mir selbst eine Sonne





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