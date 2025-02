Gadgets für Radfahrer: Die Top-Trends von 2025

Fahrradfahren ist gesund, macht Spaß und wird immer beliebter. Mit den richtigen Gadgets können Radler ihre Touren noch komfortabler und sicherer gestalten. Hier sind die Top-Trends für 2025.

Mountainbike, Rennrad, Gravel, E-Bike : Radfahren ist gesund und macht Spaß. Vor allem, wenn die Ausrüstung stimmt. Kleine und große Gadgets , die 2025 im Trend sind. Rund vier Millionen Fahrräder werden jedes Jahr in Deutschland verkauft. Seit ein paar Jahren ist das E-Bike bei den Absatzzahlen auf der Überspur. Etwa die Hälfte aller Bikes sind mit einem Elektromotor ausgerüstet. Tendenz steigend.

Auch wenn der Absatz von Fahrrädern 2023 leicht unter dem der Vor-Corona-Jahre lag, bleibt das Bike ein wichtiges Element für die Energiewende.Klassische Luftpumpen sind sperrig und irgendwie auch unhandlich. Sie am Sattel- oder Oberrohr in den Rahmen zu klemmen, funktioniert nur noch bei den wenigsten Rädern. Mini-Pumpen können zumindest im Rucksack verstaut werden. Dafür sind die wenigsten der kleinen Pumpen wirklich leistungsstark. Zudem kommt man meist selbst ordentlich ins Pumpen. Die Lösung: eine tragbare E-Luftpumpe wie das Modell von Xiaomi. Das Tool ist nichts anderes als ein Kompressor im Mini-Format. Der Reifen wird also per Knopfdruck aufgepumpt. Über eine digitale Anzeige kann der Druck überprüft werden. Eine Akkuladung soll für acht Reifen reichen. Geliefert wird das Tool mit allen gängigen Adaptern und einer kleinen Tasche.Der Fahrradhelm ist neben dem Rad das wichtigste Tool. Er darf bei keiner Tour fehlen. Doch wohin mit dem Kopfschutz, wenn man am Badesee oder im Park angekommen ist? Im Rucksack nimmt er viel Platz weg. An den Lenker gehängt ist er leichte Beute für Langfinger. Closca hat einen Helm entwickelt, der nach dem Benutzen zusammengefaltet werden kann. Laut Hersteller entspricht der 400 Gramm leichte 'Loop' den geltenden Sicherheitsnormen EN1078 und CPSC. Im Handumdrehen lässt er sich in ein praktisches Format zusammenklappen, sodass in den Rucksack noch mehr passt, als nur der Fahrradhelm. Der 'Loop' eignet sich natürlich auch für Kids, die den Roller oder die Inline-Skates ihrem Bike vorziehen. Biker nutzen in der Regel ihre Arme, um einen Richtungswechsel anzuzeigen. Das hat gleich zwei Nachteile. Zum einen fährt man mit einer Hand am Lenker deutlich unsicherer. Zum zweiten kann der Arm im Dunkeln von anderen Verkehrsteilnehmern leicht übersehen werden. Eine kleine Blinkeranlage für E-Bikes soll beide Probleme lösen. Wie andere elektrische Fahrtrichtungsanzeiger für Bikes und E-Bikes ist auch der neue Turntec von Fahrradlampen-Spezialist Busch+Müller seit Sommer 2024 offiziell für den Straßenverkehr zugelassen. Die mobilen Blinker werden vorn zwischen Griff und Bremshebel und hinten an den Metall- oder Carbonstreben auf der Sattelunterseite montiert. Über einen Taster am Lenker wird der Blinker (vorn und hinten) je nach Abbiegerichtung ein- und wieder ausgeschaltet. Strom und Signal überträgt das Systen via Kabelbaum.zum Laufen zu bringen, braucht sollte das E-Bike mit mindestens 10V Gleichspannung ausgerüstet sein. Ältere Pedelecs könnten da aus dem Raster fallen.Bei einem Radausflug ins Grüne oder größeren Radtouren bleibt Bikern in wohlverdienten Pausen häufig nichts anderes übrig, als das Rad stumpf in die Wiese zu legen oder an einen Baum zu lehnen. Das geht auch eleganter. Zum Beispiel mit einem mobilen und handlichen Fahrradständer. Der 'Flash Stand' von Topeak wiegt nur 500 Gramm und kann auf eine Größe von 20 Zentimetern zusammengeklappt werden. Er eignet sich nicht nur als mobiler Fahrradständer. Bei kleineren Reparaturen dient der Flash Stand auch als Montageständer. Die Palette Milch unterm Arm, den Einkaufsbeutel mit Obst und Gemüse am Lenker. Zwei eher schlechte Ideen, den Wochenend-Einkauf mit dem Rad nach Hause zu fahren. Das fanden auch die pfiffigen Dänen von Cobags. Deshalb tüftelten sie an einer praktischen und nachhaltigen Lösung für das Transportproblem. Heraus kam Bikezac 2.0, eine multifunktionelle und wiederverwendbare Einkaufstasche, die über eine patentierte Befestigungsschiene mit zwei Klicks sicher am Sattel befestigt werden kann. Damit der Einkauf nicht auf der Straße landet, kann die Tasche mit einem integrierten Gummiband verschlossen werden. Gefertigt ist Bikezac 2.0 aus recyceltem Polypropylengewebe, das später zu 100 % recycelt werden kann.Fahrraddiebstahl gehört in Deutschland leider immer noch zum Alltag. Allein in Berlin wurden 2023 fast 30.000 Drahtesel-Diebstähle polizeilich erfasst. Umso wichtiger ist es, das Zweirad so gut wie möglich zu sichern, sobald man es aus den Augen lässt. Die verschiedenen Typen von Fahrradschlössern haben Vor- und Nachteile. Ein Schwachpunkt ist häufig das Schloss an sich. Abus, hierzulande einer der bekanntesten Hersteller von Fahrradschlössern, hat jetzt ein wasserfestes Kettenschloss mit Fingerprint auf dem Markt. Bis zu 20 Fingerabdrücke lassen sich speichern, wobei die biometrischen Daten beim Anschließen nicht benötigt werden. Das Selbst im Sommer wird man als Radfahrer hin und wieder von einem Regenschauer überrascht





sternde / 🏆 31. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Fahrrad Gadgets E-Bike Sicherheit Trends 2025

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Dschungelcamp 2025: Superstar Kylie Minogue liefert den offiziellen Dschungel-Hit 2025Auch die 18. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” hat ihren ganz eigenen Sound. Diesmal liefert Pop-Ikone Kylie Minogue den Dschungelcamp-Song.

Weiterlesen »

#FOSDEM 2025 1 & 2 Februar 2025 Brüssel :: Belgien :: 70 devrooms :: 8000+ hackers :: 1004 lectures...Im ComputerBase-Forum diskutieren technikbegeisterte Menschen über Computer, Notebooks, Smartphones, Tablets, Games etc.

Weiterlesen »

Sneaker Trends 2025: Chunky, High-Top und schlichte KlassikerDie angesagtesten Sneaker Styles für 2025: Von Chunky-Sneakers in abgeschwächter Form bis hin zu High-Tops und klassischen Modellen. Styling-Tipps für den perfekten Look.

Weiterlesen »

Das sind die Trends bei den Faschingskostümen 2025Wer an Fasching kostümiert Auto fahren will, sollte laut Auto Club Europa (ACE) und ADAC einiges beachten. Auch wenn Verkleidungen am Steuer nicht verboten sind: weder Sicht, Gehör noch Bewegungsfreiheit dürfen eingeschränkt sein.

Weiterlesen »

Innenarchitektur-Trends 2025Dieser Artikel beleuchtet die voraussichtlichen Trends in der Innenarchitektur für 2025. Von Farbpaletten bis hin zu Designstilen werden die wichtigsten Entwicklungen vorgestellt. Beliebte Farben sind Braun, Gelb und Grün, während sich der Vintage-Look und die individuellen Küchen-Designs etablieren.

Weiterlesen »

Würzige Winterdüfte 2025: Parfum-Trends für Sie und IhnAufgrund der kalten Temperaturen braucht es im Winter charakterstarke Düfte, die sich länger am Körper halten. Wir stellen 10 beliebte Parfums für Sie und...

Weiterlesen »