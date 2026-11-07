Gadi Eisenkot erhält Regierungsauftrag von Präsident Herzog

Nach der Wahl in Israel ernennt Präsident Herzog Oppositionsführer Gadi Eisenkot zur Bildung der neuen Regierung. Netanjahu bleibt im Amt.

Die politische Landschaft in Israel hat sich durch eine entscheidende Weisung des Staatsoberhaupts fundamental verändert. Israel s Präsident Izchak Herzog hat am Samstagabend verkündet, dass er den Oppositionsführer Gadi Eisenkot mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Diese Entscheidung markiert ein historisches Signal, da sie entgegen der üblichen Praxis erfolgt, bei der der Mandatsträger der stärksten Fraktion den Vorzug erhält. Gadi Eisenkot, der frühere Generalstabschef, soll am Sonntag um 17 Uhr Ortszeit den offiziellen Regierungsauftrag entgegennehmen. Benjamin Netanjahu, der bisherige Ministerpräsident und Anführer der Likud-Partei, bleibt vorerst im Amt, muss sich aber nun mit der Herausforderung auseinandersetzen, eine Mehrheitskoalition zu finden.

Parlamentarische Mehrheitsberechnung

Die Begründung für diese Entscheidung liegt in der komplexen Rechenlogik der israelischen Demokratie. Zwar errang die Likud-Partei von Benjamin Netanjahu bei der Parlamentswahl am 27. Oktober mit 27 Sitzen die meisten Mandate, doch reicht diese Zahl allein nicht aus, um eine stabile Regierung zu stellen. Die Mitte-Partei von Gadi Eisenkot, Jaschar, landete mit 21 Mandaten zwar auf Platz zwei, konnte jedoch mehr Unterstützer für sich gewinnen. Entscheidend ist in Israel nicht der Stimmenanteil der größten Partei, sondern die Fähigkeit, eine Mehrheit von mindestens 61 Abgeordneten im 120 Sitze starken Parlament zu vereinen.

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Präsident Herzog stützt sich bei seiner Entscheidung auf eine detaillierte Analyse der politischen Bündnisse und Empfehlungen. Das rechts-religiöse Lager um Benjamin Netanjahu kommt nur noch auf 53 Mandate. Im Gegensatz dazu verfügt der Oppositionsblock von Gadi Eisenkot über 48 feste Sitze. Der ausschlaggebende Faktor für die Verschiebung der Machtverhältnisse waren die arabischen Parteien Ra'am und die Vereinte Liste. Diese beiden Gruppierungen, die zusammen 19 Abgeordnete stellen, haben dem Präsidenten empfohlen, Gadi Eisenkot den Auftrag zu erteilen. Dadurch steigt die Anzahl der Empfehlungen für den Ex-Generalstabschef auf 67, während Benjamin Netanjahu lediglich 46 Empfehlungen zugesprochen wurden.

Herausforderungen bei der Koalitionsbildung

Trotz der 67 Empfehlungen steht Gadi Eisenkot vor einer enormen politischen Hürde. Eine bloße Mehrheit der Empfehlungen reicht nicht aus, um eine tragfähige Regierung zu bilden; es bedarf der konkreten Zusagen von 61 Parlamentariern. Innerhalb von Eisenkots eigenem Lager gibt es bereits Spannungen, da einige Politiker nicht auf die Stimmen der arabischen Parteien angewiesen sein wollen. Insbesondere Avigdor Liberman hat ein solches Bündnis kategorisch ausgeschlossen. Dies zwingt Gadi Eisenkot, nach alternativen Wegen zu suchen, um die notwendige Mehrheit von 61 Abgeordneten zu erreichen, ohne das politische Gleichgewicht zu gefährden.

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Eine weitere Möglichkeit wäre ein Bündnis mit den ultraorthodoxen Parteien, die bisher die Regierung von Benjamin Netanjahu unterstützt haben. Allerdings gibt es hier einen gewaltigen Streitpunkt, der jede Kooperation erschwert: die Frage der Wehrpflicht. Die ultraorthodoxen Gruppen verlangen weiterhin weitreichende Ausnahmen für streng religiöse Männer vom Militärdienst. Gadi Eisenkot und mehrere seiner bisherigen Partner fordern dagegen eine einheitliche Regelung, die einen Wehr- oder Nationaldienst für alle Israelis vorschreibt. Diese Diskrepanz stellt ein potenzielles Kollapsrisiko für jede neue Koalition dar.

Kandidatur einer Einheitsregierung

Dritte Option bleibt eine Regierung der nationalen Einheit mit der Likud-Partei von Benjamin Netanjahu. Der noch amtierende Regierungschef hat am Samstag öffentlich für eine solche Koalition geworben. Die Reaktion der Partei von Gadi Eisenkot, Jaschar, fiel jedoch scharf aus. Man erklärte zwar prinzipiell die Bereitschaft zur Zusammenarbeit, stellte jedoch strikte Bedingungen. Der Likud dürfe sich nur unter der Führung von Gadi Eisenkot als Ministerpräsident beteiligen. Zudem müssten die rechtsextremen Partner von Benjamin Netanjahu von der Regierung ausgeschlossen werden. Dies ist eine Bedingung, die von der aktuellen Koalition kaum akzeptiert werden wird.

Für diese komplexe Aufgabe erhält Gadi Eisenkot zunächst 28 Tage Zeit. Diese Frist beginnt mit der offiziellen Ernennung am Sonntag. Sollte er es innerhalb dieser Frist nicht schaffen, eine Mehrheit zu finden, hat Präsident Izchak Herzog das Recht, ihm einmalig eine Verlängerung von bis zu 14 Tagen zu gewähren. Benjamin Netanjahu hingegen muss bis zur finalen Entscheidung weiter als geschäftsführender Ministerpräsident amteten. Die kommenden Tage werden daher entscheidend für die künftige Ausrichtung der israelischen Politik sein und zeigen, ob eine stabile Koalition unter der Führung von Gadi Eisenkot realistisch ist oder ob Neuwahlen unvermeidlich werden.