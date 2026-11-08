Gadi Eisenkot erhält Regierungsauftrag zur Koalitionsbildung in Israel

Staatspräsident Herzog beauftragt Oppositionschef Gadi Eisenkot mit der Bildung einer neuen israelischen Regierung. Innerhalb von 28 Tagen muss eine Koalition gefunden werden.

Der israelische Oppositionsführer Gadi Eisenkot hat am Sonntag den offiziellen Auftrag erhalten, die Bildung einer neuen Regierung zu versuchen. Staatspräsident Isaac Herzog hat dem 66-jährigen ehemaligen Generalstabschef diese verantwortungsvolle Aufgabe am selben Tag erteilt, nachdem das politische Lager um den amtierenden Premierminister Binyamin Netanjahu in der jüngsten Wahl gescheitert ist. Eisenkot steht nun vor der herausfordernden Aufgabe, innerhalb eines Zeitraums von 28 Tagen eine tragfähige Koalitionsregierung zu etablieren. Diese Frist ist strikt und lässt keinen Raum für unnötige Verzögerungen, da das Land schnell eine handlungsfähige Führung benötigt. Sollte Eisenkot innerhalb dieser knapp bemessenen Zeit keine Mehrheit im Parlament finden, wird der Staatspräsident das Mandat an einen anderen Politiker übergeben müssen.

Ausweichoption Netanjahu mit Hardlinern

Falls Gadi Eisenkot scheitert, fällt die Chance zur Bildung einer neuen Regierung an den bisherigen Premierminister Binyamin Netanjahu. Dieser hat bereits öffentlich erklärt, dass er im Falle eines erneuten Regierungsantritts die Zusammenarbeit mit religiös-nationalistischen Hardlinern anstrebt. Zu seinen potenziellen Koalitionspartnern zählen die Minister Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir, die für ihre radikalrechte Position bekannt sind. Diese Perspektive wirft ernsthafte Fragen nach der künftigen politischen Ausrichtung Israels auf, da eine Regierung unter Netanjahu und diesen Partnern die im Land herrschende Polarisierung eher verstärken als abbauen würde. Die Wahrscheinlichkeit, dass Eisenkot gelingt, was als Alternative zu dieser Entwicklung gesehen wird, hängt von seinem politischen Geschick ab.

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Schwierige Koalitionsverhandlungen

Der Weg zu einer Mehrheit im Parlament ist für Gadi Eisenkot alles andere als einfach, da mehrere ungelöste strategische Fragen bestehen. Unklar ist, ob er die Unterstützung der von Nosson Sar-Shalom geführten Partei Jesch Ada Schina gewinnen kann, die bei der Wahl am 27. Oktober unerwartet erfolgreich war und 19 Sitze erringen konnte. Eine weitere Hürde stellt die Einigung mit den beiden ultraorthodoxen Parteien dar. Diese Zusammenarbeit würde jedoch bedeuten, dass Eisenkot seine vor der Wahl abgegebenen Zusagen bricht, da er damals eindeutig erklärt hatte, mit keiner dieser beiden Fraktionen koalieren zu wollen. Diese Widersprüche müssen in den kommenden Tagen schnell und diplomatisch aufgelöst werden, um nicht als unzuverlässiger Partner dazustehen.

Militärischer Hintergrund und Sicherheitsdoktrin

Viele Beobachter, insbesondere internationale, erhoffen sich von einem Regierungswechsel unter Gadi Eisenkot eine Abkehr von der harten Sicherheitspolitik des vorherigen Kabinetts. Der 77-Jährige wurde von Freunden und Feinden gleichermaßen als Meister der Machtpolitik bezeichnet, der Gegner geschickt auszutricksen vermag. Dennoch bleibt der Schutz des jüdischen Staates für den Karriere-Soldaten die höchste Priorität. Er steht prinzipiell hinter den militärischen Einsätzen Israels und befürwortet Härte gegenüber den Feinden des Landes. Historisch gesehen hat Eisenkot die Dahiya-Doktrin der israelischen Armee mitkonzipiert, die massive und unverhältnismäßige Gewalt gegen zivile Infrastruktur im Kampf gegen asymmetrisch operierende Terrorgruppen wie die Hamas und Hisbollah vorsieht. Diese Vergangenheit macht Hoffnungen auf eine vollständige Neuausrichtung der Sicherheitsarchitektur schwer.

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Eigene Tragödie und Palästina-Frage

Die persönliche Tragödie prägt ebenfalls die Perspektive von Gadi Eisenkot, da einer seiner Söhne während des laufenden Kriegs als Soldat sein Leben verlor. Diese Erfahrung könnte seine Haltung zur Militärdoktrin beeinflussen, auch wenn er das Vorgehen in Gaza wahrscheinlich nicht grundsätzlich infrage stellt. Ein wichtiger Punkt, der ihn mit dem bisherigen Premierminister Binyamin Netanjahu verbindet, ist die klare Ablehnung eines eigenen Staates Palästina. Eisenkot stuft die Gründung eines palästinensischen Staates als einen bitteren Fehler ein. Diese Position wird in Europa und Deutschland auf wenig Zustimmung stoßen, während seine anderen politischen Aussagen möglicherweise besser ankommen könnten. Die Abgrenzung von einer palästinensischen Staatlichkeit bleibt ein zentrales Element seiner sicherheitspolitischen Linie.

Imagewandel und Zukunftsaussichten

Um eine Regierung mit einem anderen Geist als die aktuelle zu bilden, zeigt sich Gadi Eisenkot bestrebt, sein öffentliches Image entsprechend anzupassen. Der Mann, der bekanntermaßen gerne T-Shirts oder Polohemden trägt, ist in letzter Zeit häufiger im Anzug und teilweise sogar mit Krawatte aufgetreten. Dieser visuelle Wandel unterstreicht seinen Anspruch, als besonnener Patriot und Staatsmann wahrgenommen zu werden, der keine autoritäre oder aufbrausende Art pflegt. Er gilt als Gegenentwurf zu Binyamin Netanjahu und weckt bei vielen die Hoffnung auf einen Fokus auf Zusammenhalt und demokratische Prinzipien. Ob dieser Wandel ausreicht, um die komplexen Koalitionsverhandlungen erfolgreich zu gestalten, wird sich innerhalb der nächsten vier Wochen zeigen.