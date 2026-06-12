Gähnende Leere im WM-Stadion: Nur spärlich gefüllte Ränge in Guadalajara

Beim Spiel Tschechien gegen Südkorea in Guadalajara bleiben viele Plätze leer. Das Stadion, das an einen Vulkan erinnert und mit einer grünen Hecke ausgestattet ist, bietet Platz für 46.000 Zuschauer, doch die Ränge sind nur spärlich besetzt.

Gähnende Leere statt WM-Fieber! Beim zweiten Spiel des Mega-Turniers, Tschechien gegen Südkorea (1:2), staunen viele Fans: Das Guadalajara - Stadion ist nur spärlich gefüllt - überall klaffen Lücken.

Besonders ins Auge fällt die Gegentribüne: Auf Höhe der Mittellinie sticht den Zuschauern ein nur dürftig besetzter Block im Unterrang ins Auge. Aber auch im Rest der Arena ziehen sich leere Sitzreihen durch alle Bereiche. Dabei fasst das Stadion bei diesem Turnier offiziell rund 46.000 Zuschauer, doch die tatsächliche Zahl der Anwesenden liegt vermutlich weit darunter. Die leeren Plätze werfen Fragen auf: Ist das Interesse an diesem Spiel geringer als erwartet?

Oder sind die Ticketpreise zu hoch? Viele einheimische Fans können sich die Karten schlicht nicht leisten. Hinzu kommt, dass Mexiko selbst nicht am Turnier teilnimmt, was die Begeisterung vor Ort dämpft. Die Atmosphäre im Stadion leidet unter den fehlenden Zuschauern - die Spieler wirken weniger motiviert, die Choreografien der mitgereisten Fans aus Tschechien und Südkorea verhallen in der Weite der Arena





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