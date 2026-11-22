Crosslauf-Europameisterin Gaia Sabbatini berichtet von gefährlichen Verfolgungsjagden durch fremde Männer in Rom und Birmingham. Die Athletin hat ihre Trainingsroutinen aufgrund der Angst um ihre Sicherheit drastisch geändert.

Die zweifache Crosslauf - Europameisterin im Mixed-Team, Gaia Sabbatini, hat in einem Interview mit der Zeitung "il Giornale" offen über wiederholte Stalking -Vorfälle gesprochen, die ihre Sicherheit während des Trainings massiv gefährdeten. Die 27-jährige italienische Sportlerin beschreibt detailliert, wie sie in zwei verschiedenen europäischen Städten von fremden Männern auf ihrer Laufstrecke verfolgt wurde, was zu erheblichen psychischen Belastungen und einer grundlegenden Umstellung ihres sportlichen Alltags geführt hat. Diese Vorfälle haben nicht nur ihr persönliches Sicherheit sgefühl zerstört, sondern auch verdeutlicht, wie verletzlich weibliche Athleten in öffentlichen Räumen sind, selbst bei Tageslicht und in belebten Gebieten.

Detaillierte Verfolgungsjagden in Rom und Birmingham

Gaia Sabbatini schildert drei spezifische und erschreckende Situationen, in denen sich Radfahrer und Fußgänger gezielt an sie herangemacht haben. Zwei dieser Fälle ereigneten sich in Rom an der Strecke entlang des Lungotevere, während ein weiterer Vorfall in Birmingham am Kanal stattfand. In allen drei Instanzen handelte es sich um Männer, die Sabbatini aktiv nachfolgten und deren Verhalten eine klare Absicht erkennen ließ. Die Athletin betonte, dass sie die Situationen sofort als bedrohlich wahrgenommen hat, da die Verfolger ihre Bewegungen spiegelten und keine Anstalten machten, sie in Ruhe zu lassen.

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Die Methode der Verfolger war laut Sabbatini standardisiert und algorithmisch. Als sie stehen blieb, hielten auch die Verfolger an. Wenn sie die Laufrichtung änderte, passten die Männer ihre Richtung unverzüglich an. Dieses spiegelnde Verhalten bestätigte für die zweifache Europameisterin, dass es sich nicht um zufällige Begegnungen handelte, sondern um gezieltes Stalking. Die Tatsache, dass dies mehrmals geschah, unterstreicht die Persistenz und die potenzielle Gefährlichkeit dieser Individuen, die offensichtlich keine Scheu vor öffentlicher Verfolgung zeigen.

Taghelles Stalking und mangelnde Konsequenzängste

Besonders beunruhigend an den Vorfällen war der Zeitpunkt: Sie geschahen am helllichten Tag, weit entfernt von dunklen, isolierten Ecken. Sabbatini erinnerte sich an einen Vorfall am Mittag, an dem der Ort voller Jogger und Passanten war. Dennoch wagten es die Täter nicht nur, zu folgen, sondern taten dies auch in der vollen Sichtweite der Öffentlichkeit. Die Italienerin zog daraus den Schluss, dass den Tätern die Konsequenzen ihrer Handlungen völlig egal sind. Sie interpretierte das Verhalten als die einer "Sonderlinge", die sich von einem impulsiven Drang leiten lassen, eine fremde Person zu beobachten und zu verfolgen, ohne Rücksicht auf soziale Normen oder Sicherheitsbedenken zu nehmen.

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Sabbatini gab zu, unsicher darüber zu sein, was die genauen Absichten der Männer waren. Sie spekulierte, dass sie vielleicht einfach ein "schönes Mädchen" gesehen haben könnten, doch der folgende Verfolgungsjagd-Wille ließ andere Schlüsse zu. Sie fragte sich, ob sie die Vorfälle nicht als Straftatmeldung behandelt hätte, wenn sie sich sicherer in der Einschätzung der Situation gewesen wäre. Diese Unsicherheit und die daraus resultierende Angst sind zentrale Elemente ihrer Erfahrung. Sie merkt deutlich an, dass die Täter sie "sehen" und dann handeln, was ihr ein Gefühl der Objektivierung und Ohnmacht vermittelt hat.

Drastische Änderungen im Trainingsalltag

Aufgrund dieser negativen Erfahrungen hat Gaia Sabbatini ihre Trainingseinheiten und Routinen radikal angepasst, um ihre Sicherheit wiederherzustellen. Sie läuft nun fast ausschließlich mit einem befreundeten Mann an ihrer Seite, um nicht mehr isoliert auf der Strecke zu sein. Zudem meidet sie abgelegene Gegenden konsequent, selbst wenn diese theoretisch attraktive Trainingsgebiete wären. Ihr Fokus liegt nun nicht mehr nur auf der sportlichen Leistung, sondern stark auf situativer Awareness. Sie achtet verstärkt auf ihre Umgebung und schaltet ihre Kopfhörer oft ab, um Schritte oder verdächtige Geräusche früher wahrnehmen zu können.

Die psychische Belastung durch diese Anpassungen ist enorm. Sabbatini bezeichnet die Situation als "puren Wahnsinn". Sie hat bereits sexistische Kommentare auf der Straße gehört, die sie zwar ignoriert, die aber zur generellen Anspannung beitragen. Die größte Hürde ist für sie jedoch die ständige Angst. Sie geht nie mehr allein aus dem Haus und vermeidet Alleingänge. Als praktische Sicherheitsmaßnahme hat sie den Standort ihrer Schwester auf ihrem Handy gespeichert und umgekehrt. Diese Schwester überwacht ihren Standort rund um die Uhr, was eine extreme Maßnahme darstellt, die die Ernsthaftigkeit der Bedrohung aus Sicht der Athletin widerspiegelt.

Auswirkungen auf die Karriere und gesellschaftliche Hoffnungen

Die Notwendigkeit, ständig den Überblick zu behalten und sich vor Tätern zu schützen, greift in die Freiheit und den Spaß am Sport ein, den Gaia Sabbatini als Top-Athletin ausübt. Der Verweis auf die Angst zeigt, wie tief diese Vorfälle in ihr Leben eingedrungen sind und wie sehr sie ihre Gewohnheiten diktiert haben. Sie hoffe darauf, dass sich etwas ändert, nicht nur für sie, sondern allgemein für Frauen, die sich im öffentlichen Raum bewegen. Ihre Geschichte dient als Warnung und Beispiel dafür, wie Stalking das Sicherheitsgefühl von Spitzenathleten untergräbt, unabhängig von ihrem Erfolg oder ihrer Bekanntheit. Die Offenheit, mit der sie spricht, könnte anderen Betroffenen helfen, sich weniger allein mit ihren Ängsten gelassen zu fühlen, während sie gleichzeitig auf strukturelle Verbesserungen der Sicherheitsbedingungen hofft.