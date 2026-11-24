Deniz Gül sichert mit dem Siegtor gegen Aston Villa den Champions-League-Erfolg für Galatasaray. Der Treffer einhergehend mit einer Gesichtsverletzung durch Nicolas Jackson.

Galatasaray Istanbul hat die Champions-League-Partie gegen Aston Villa mit einem klaren 1:0-Sieg abgeschlossen. Der entscheidende Treffer gelang in der 77. Spielminute dem 22-jährigen türkischen Nationalspieler Deniz Gül. Er sicherte mit seinem Kopfballtor den drei Punkte wertenden Erfolg für seinen Klub in diesem wichtigen Europapokal-Wettbewerb.

Entscheidendes Tor einhergehend mit schwerer Verletzung

Der Moment des Erfolgs war für Deniz Gül jedoch mit erheblichen körperlichen Folgen verbunden. Während er nach einer Ecke im Strafraum von Aston Villa den Ball kopfte, erhielt er gleichzeitig die Stollen von Ex-Bayern-Stürmer Nicolas Jackson ins Gesicht. Der 25-jährige Senegalese versuchte noch, den Ball zu retten, erwischte dabei jedoch den Kopf des Torschützen. Gül konnte zunächst sogar zum Jubel ansetzen, musste anschließend aber behandelt werden, während Blut über sein Gesicht lief. Wenig später verließ er vorübergehend den Platz, doch der Matchwinner war mit dem Abend noch nicht fertig.

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Schiedsrichter Siebert ahndet harten Foulversuch nicht

Obwohl die Aktion von Nicolas Jackson als heftig zu bezeichnen war, blieb der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert mit einer Disziplinarstrafe zurückhaltend. Für Jackson hatte die Aktion keine persönliche Strafe zur Folge. Der Unparteiische zeigte dem ehemaligen Bayern-Stürmer nicht einmal die gelbe Karte, was die Intensität des Aufeinandertreffens trotz der Verletzung des türkischen Spielers nicht angemessen sanktionierte. Dies steht im starken Kontrast zu den sichtbaren Folgen für Deniz Gül, der mit einem auffälligen weißen Verband um Nase und Kopf zurück auf das Feld kehrte.

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Wiederkehr des Verletzten auf das Spielfeld

Die Widerstandskraft von Deniz Gül zeigte sich deutlich, als er mit dem Verband um Nase und Kopf zurückkehrte und die Partie tatsächlich zu Ende spielte. Er beendete das Spiel nicht nur als Torschütze, sondern führte sein Team durch die verbleibenden Minuten bis zum Endpfiff. Seine Fähigkeit, trotz der schmerzhaften Konsequenzen des Foulspiels weiterzuspielen, unterstrich seine Bedeutung für Galatasaray Istanbul in diesem europäischen Top-Auftritt gegen den englischen Vertretung von Aston Villa.

Hintergründe zu Nicolas Jackson und FC Bayern

Nicolas Jackson, der die Verletzung verursachte, stand in der vergangenen Saison noch unter Vertrag beim FC Bayern. Der Senegalese war vom FC Chelsea ausgeliehen worden, konnte sich in München jedoch nicht dauerhaft gegen Harry Kane durchsetzen. Der FC Bayern München verzichtete anschließend darauf, die 65-Millionen-Euro-Kaufoption zu ziehen. Seit diesem Transferwechsel steht Jackson nun bei Aston Villa unter Vertrag und tritt hier in der Champions League gegen die türkische Spitzenmannschaft an.