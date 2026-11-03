Galatasaray hat den VfB Stuttgart mit 2:0 besiegt und dessen Undefinierte Serie in der Champions League beeNdet. Aleksey Batrakov erzielte zwei Tore in der ersten Halbzeit.

Galatasaray Dominiert mit frühem Doppelschlag

Stuttgarts Undefiniert-Status gebrochen

Galatasaray hat seine Chancen auf den Einzug in die K.-o.-Phase der Champions League mit einem wichtigen Heimsieg gegen den VfB Stuttgart deutlich gesteigert. Die türkischen Meister übernahmen nach einem Doppelschlag in den ersten drei Minuten der ersten Halbzeit die Kontrolle über das Spiel und fügten ihren deutschen Kontrahenten die erste Niederlage der Gruppenphase zu. Aleksey Batrakov erzielte bereits in der elften Minute die Führung, nachdem er einen von Roland Sallai flankierten Ball nach einer Abwehraktion am Rand des Strafraums sicher verwertete. Kurz darauf verdoppelte der Russe den Vorsprung, als er durch eine präzise Spielmacherei von Davinson Sanchez freigespielt wurde und den Ball gefällig zwischen die Beine des Stuttgarter Torhüters Fabian Bredlow schob.

Der Start war für Stuttgart schwierig, die nach ihren ersten drei Spielen der Gruppenphase mit sieben Punkten ungeschlagen in Istanbul eingereist waren. Die Gastmannschaft hatte mit der intensiven Druckwelle der Gastgeber zu kämpfen und konnte die anfängliche Chancenausbeute nicht in weitere Tore ummünzen, obwohl Galatasaray in der Endphase nicht immer präzise agierte. Jamie Leweling hatte kurz vor dem ersten Tor der Gastgeber bereits eine gute Gelegenheit verpasst,bei der sein Schuss jedoch am fernen Pfosten abprallte und sicher abprallte. Trotz des frühen Rückstands blieben die Stuttgarter am Ball, fanden aber zunächst keinen Route an die stark aufspielende Offensive von Galatasaray vorbei. Die türkische Elf zeigte sich in der ersten Halbzeit deutlich aggressiver und kontrollierte das Geschehen auf dem Platz effektiv.

Also read Gegnercheck in der Champions League: VfB Stuttgart im Hexenkessel von Galatasaray Istanbul

Verdächtiges Tor abgepfiffen und verpasste Chancengleichheit

In der zweiten Halbzeit suchte der VfB Stuttgart nach einem Anschlusstreffer, der zunächst in Greifnähe schien, indes durch eine VAR-Überprüfung zunichtegemacht wurde. Chris Führich dachte in der siebzigsten Minute,er hätte das 1-2 hergestellt, als er eine Wiederlage nach einem Torpfiff von Deniz Undav verwertete. das Tor wurde jedoch aufgrUnd einer Abseitsstellung von Undav im Vorfeld nicht gewertet. Trotz der Enttäuschung suchten die Stuttgarter weiter nach der Gleichstellung, stießen indes auf die kompetente Abwehr von Galatasaray und einen in dieser Partie starken Uğurcan Çakır im Tor. Tiago Tomás scheiterte in der Nachspielzeit mit einem Kopfball und einem Schuss aus dem Zentrum der Box, während Victor Osimhen für Galatasaray eine weitere Gelegenheit verpasste, um das Ergebnis endgültig zu befestigen.

Advertisement

Ausblick auf die kommenden Pflichtspiele

Der Sieg bringt Galatasaray einen wichtigen Schritt näher an die Qualifikation für die nächste Runde. Unter Trainer Okan Buruk blickt die Mannschaft bereits auf das nächste Champions-League-Spiel am 24. November gegen Aston Villa voraus. Für den VfB Stuttgart bedeutet die Niederlage das Ende der Undefietherie in diesem Wettbewerb. Trainer Sebastian Hoeneß hatte vor dem Spiel die hohe Bedeutung der Heimatkulisse in Istanbul anerkannt und seine Mannschaft zu einem starken Einsatz auf allen Ebenen aufgefordert. Stuttgart wird am 25. november gegen Inter Mailand im Auswärtsspiel antreten müssen, um im Wettbewerb weiterhin positive Impulse zu setzen. beide Teams stehen nun vor der entscheidenden Aufgabe, die gewonnene oder wiederhergestellte Form in den folgenden Partien zu halten.