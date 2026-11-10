Galatasaurus Istanbul will Stammspieler Aleksey Batrakov festhalten und Leroy Sané verkaufen, da dieser den Ausländerplatz blockiert. Details zu Gehalt und Strategie.

Galatasaray Istanbul bereitet eine fundamentale Umstrukturierung in der Offensive vor, um die sportliche und finanzielle Stabilität zu sichern. Im Fokus steht die Entscheidung, den russischen Mittelfeldstar Aleksey Batrakov langfristig an den Verein zu binden, während der deutsche Nationalspieler Leroy Sané als möglicher Abgang gehandelt wird. Diese strategische Wende zielt darauf ab, die begrenzte Anzahl an Ausländerplätzen effizienter zu nutzen und die Leistungsfähigkeit der Mannschaft zu maximieren.

Batrakovs dominierende Rolle und Systemkonflikt

Aleksey Batrakov hat sich in den jüngsten Spielen als unverzichtbarer Taktgeber auf dem Feld etabliert. Gegen Amed SFK erzielte er beim 4:3-Sieg die entscheidenden Impulse und wurde als der eigentliche Maestro des Spiels gefeiert. Im Gegensatz dazu zeigte Leroy Sané nach seiner Einwechslung in der 69. Minute kaum positive Effekte. Die Kritik an seiner Leistung war so massiv, dass der frühere türkische Nationalspieler Bülent Uygun bemerkte, Galatasaray sei durch die Tauschoperation praktisch in Unterzahl gespielt.

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Der Kontrast zwischen den beiden Spielern zeigte sich ebenfalls deutlich in der Champions League. Beim 2:0-Erfolg gegen den VfB Stuttgart war Aleksey Batrakov alleiniger Trefferprofi mit einem Doppelpack. Seine Konstanz und technische Überlegenheit stehen im scharfen Widerspruch zu den schwankenden Leistungen von Leroy Sané, was die Vereinsführung veranlasst, die zukünftige Besetzung der Offensivpositionen radikal zu überdenken.

Gehaltsstrukturen und Ausländerkontingent

Die finanziellen Aspekte spielen bei dieser Entscheidung eine zentrale Rolle. Galatasaray plant, Aleksey Batrakov ein Jahresgehalt von rund 6 Millionen Euro zu bieten, was eine Verdopplung seines aktuellen Einkommens von etwas mehr als 3 Millionen Euro darstellt. Zusätzlich soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 70 bis 100 Millionen Euro eingeführt werden, um den Star vor einem ungeplanten Abgang zu schützen. Medien wie Fanatik und Fotomaç berichten von diesen Plänen, die auf eine langfristige Bindung bis nach 2031 abzielen.

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Leroy Sané hingegen bezieht ein Spitzengehalt von etwa 15 Millionen Euro inklusive aller Bonuszahlungen, was erhebliche Budgetreserven im Verein bindet. Sein hoher Verdienst steht in keiner Relation zu seiner aktuellen Spielpraxis. Zudem blockiert er einen der wertvollen Plätze für jugendliche Ausländer. Die Süper Lig begrenzt die Registrierung von ausländischen Spielern auf maximal 14, davon dürfen nur zehn ohne Altersbeschränkung gemeldet werden. Vier dieser Plätze sind zwingend für Spieler zu reservieren, die nach dem 1. Januar 2003 geboren wurden.

Strategischer Druck und mögliche Abgänge

Da Leroy Sané auf einem dieser speziellen U23-Plätze registriert ist, entsteht im Kadermanagement ein erhebliches Problem. Die Vereinsführung betrachtet diesen Platzbesitz als Engpass, der die Verpflichtung junger Talente wie Batrakov erschwert. Der Druck auf den deutschen Star wächst täglich, da er als Inhaber eines strategisch wertvollen Kaderplatzes fungiert, obwohl er sportlich nicht die geforderte Leistung abruft.

Galatasaray hat keine Scheu davor, Sané zu verkaufen, falls sich eine passende Gelegenheit ergibt. Laut Berichten von Sky und weiteren türkischen Sportmedien wird der Verein einem Angebot aus der Major League Soccer (MLS) oder aus Saudi-Arabien nicht im Weg stehen. Ein Wechsel in eine dieser Ligen könnte sowohl das Gehaltsbudget entlasten als auch den dringend benötigten U23-Ausländerplatz für Aleksey Batrakov frei machen, um die sportlichen Ambitionen für die kommende Saison zu verwirklichen.