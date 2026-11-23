Leroy Sane steht unter enormem Druck bei Galatasaray. Klub-Legende Ümit Karan attackiert den Stürmer, während der Verein bereits nach einem Ersatz für Januar 2027 sucht.

Die mediale Kritik am ehemaligen Bayern-Spieler Leroy Sane häuft sich auf Galatasaray Istanbul konzentriert. Nach bislang 16 Saisonspielen ohne jeden Torbeteiligung rücken die Leistungen des 30-Jährigen ins Zentrum einer hitzigen Debatte um seine Zukunft im türkischen Topklub. Die Situation verschärfte sich deutlich in Folge des 2:1-Heimsiegs der Süper Lig gegen den Verein Samsunspor. In diesem Spiel wurde Sane erneut zum medialen Sündenbock der Offensive, obwohl er für das Team ohnehin nur als Joker auf der Bank saß und nicht in der Startformation stand.

Schärfste Kritik von Verein-Ikone Karan

Obwohl Galatasaray in der Offensive vor dem Spiel gegen Samsunspor einige Ausfälle zu verkraften hatte, blieb Leroy Sane zunächst auf der Bank. Erst in der 66. Minute wurde der Routinier eingewechselt. In dieser kurzen Einsatzzeit fiel der Flügelstürmer vor allem durch wiederholte Ballverluste auf, was die Frustration im Stadion und in den Medien weiter schürte. Auf diese Leistung reagierte die "Gala"-Legende Ümit Karan mit einer scharfen öffentlichen Stellungnahme. Karan nahm sich keinerlei Blatt vor den Mund und feuerte direkt in Richtung des deutschen Nationalspielers.

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Der zynische Kommentar der Klub-Ikone lautete, Leroy Sane sei auf der Bank deutlich nützlicher. Dort könne er wenigstens den Ball nicht verlieren und müsse nicht ständig den Gegenspielern hinterherlaufen. Diese harten Worte von Ümit Karan unterstreichen, wie ernst die Lage für den Ex-Bayern-Star ist. Die Unterstützung aus den Reihen der treuen Anhängerschaft scheint rapide zu schwinden, da die sportlichen Ergebnisse nicht mit den hohen Erwartungen an die neue Verstärkung übereinstimmen.

Zweifel des Trainers Okan Buruk

Laut Medienberichten aus der Türkei soll mittlerweile auch der verantwortliche Trainer Okan Buruk große Zweifel an den Leistungen des früheren FCB-Stars haben. Okan Buruk ist nicht der erste Experte, der die Formkurve des deutschen Flügelspielers in der jüngeren Vergangenheit kritisiert hat. Die Spannungen zwischen der sportlichen Führung und dem Spieler scheinen zu wachsen, da Buruk offenbar nach anderen Lösungen für die Offensivprobleme sucht. Die öffentliche Kritik von Karan unterstützt diese internen Zweifel nur noch weiter.

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Die Situation um Okan Buruk und Leroy Sane zeigt, dass das Misstrauen auf höchster Ebene des Vereins angestiegen ist. Während Sane bisher keine Torbeteiligung verbuchen konnte, herrscht im Trainerstab Unruhe darüber, ob der 30-Jährige noch die nötige Intensität und Effizienz für die Süper Lig aufbringt. Die mediale Berichterstattung in der Türkei spiegelt diese Unsicherheit wider und deutet auf einen möglichen Kurswechsel hin.

Frühe Pläne für einen Ersatz im Januar 2027

Berichten aus der Türkei zufolge, soll der Klub wohl versuchen, Sane schon im Januar 2027 loszuwerden. Sein Vertrag am Bosporus läuft eigentlich noch bis zum Sommer 2028. Dennoch dürfte Galatasaray wohl schon einen möglichen Sane-Ersatz ins Auge gefasst haben. Diese frühen Schritte deuten darauf hin, dass die Führungsebene nicht bereit ist, auf die Entwicklung des aktuellen Flügelstürmers zu warten, sondern aktiv nach einer dauerhaften Lösung sucht.

Noa Lang von der SSC Neapel soll erneut im Fokus von Galatasaray sein. Noa Lang hatte bereits im Frühjahr 2026 auf Leihbasis für den türkischen Topklub gespielt. Diese vergangene Erfahrung könnte für die Verantwortlichen ein Grund sein, ihn wieder auf die Liste der Transferziele zu setzen. Der Blick auf Noa Lang zeigt, dass der Verein bereits konkret über die Nachfolgeplanung nachdenkt, falls sich Leroy Sane nicht binnen kürzester Zeit verbessern sollte.