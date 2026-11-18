Galatasaray Istanbul erwägt vorzeitiges Ende der Leihe von Arthur Bitshiabu. RB Leipzig steht vor Wertverlust, da der Abwehrspieler kaum Spielzeit erhält.

Die sportliche Zukunft von Arthur Bitshiabu bei Galatasaray Istanbul neigt sich rapide einem Ende zu, nur wenige Monate nach seiner Ankunft. Der französische Innenverteidiger, der im vergangenen Jahr noch von jubelnden Fans am Flughafen empfangen wurde, hat bei seinem aktuellen Klub keine Rolle mehr inne. Türkische Medienberichte deuten übereinstimmend darauf hin, dass Galatasaray einen vorzeitigen Abbruch der Leihe aus RB Leipzig prüft, da Bitshiabu unter Trainer Okan Buruk kaum Einsatzzeiten erhält.

Knappe Einsatzzeiten und physische Probleme

Die Gründe für diese Entwicklung liegen klar auf der Hand. Arthur Bitshiabu kam Ende Oktober bei einem 4:0-Sieg gegen Konyaspor für lediglich 22 Minuten zum Einsatz, was seine geringe Bedeutung im Kader unterstreicht. Bereits bei seinem Transfer war der Abwehrmann nicht in optimaler Verfassung und soll mehrere Kilos zu viel auf die Waage gebracht haben. Diese physischen Defizite haben seine Integration in die Mannschaft erschwert und dazu geführt, dass ihm die Wende in Istanbul zunehmend unwahrscheinlich erscheint.

Also read Caravan-Messe Leipzig startet - erstmals mit Usbekistan

RB Leipzig sieht großes Potenzial und Kaufoption

Für RB Leipzig ist die aktuelle Situation ärgerlich, da man nach wie vor großes Potenzial in Bitshiabu sieht. Der Abwehrspieler kam 2023 aus Paris und sollte durch mehr Spielpraxis in Istanbul sein Können unter Beweis stellen. Die sportliche Führung in Leipzig betrachtet ihn weiterhin als wichtigen Teil der Zukunft, die im Falle eines Verkaufs am Saisonende über eine vereinbarte Kaufoption für 28 Mio. Euro realisiert werden könnte. Diese Option könnte jedoch platzen, wenn Bitshiabu nicht ausreichend Zeit auf dem Feld bekommt.

Konkurrenz durch Lukeba und Estève

Bei RB Leipzig stehen Bitshiabu zudem zwei starke Konkurrenten auf seiner Position. Mit Castello Lukeba im Alter von 23 Jahren und Maxime Estève mit 24 Jahren hat Leipzig zwei etablierte Abwehrkräfte, an denen der Franzose aktuell kaum vorbeikommt. Dies erhöht den Druck auf Bitshiabu, der bisher nicht zeigen konnte, warum er vor diesen beiden Spielern bevorzugt eingesetzt werden sollte. Die Konkurrenz bei Leipzig ist somit stark und lässt wenig Raum für experimentelle Einsätze.

Advertisement

Mögliche Rückkehr oder Suche nach neuem Klub

Falls die Leihe vorzeitig beendet wird, könnte Bitshiabu schnellstmöglich zu RB Leipzig zurückkehren. Sein Vertrag beim Bundesligisten läuft noch bis 2029, was ihm eine sichere Zukunft gibt, falls er sich bei Leipzig durchsetzt. Alternativ könnte ein neuer Leihklub gefunden werden, der ihm mehr Spielzeit bietet. Allerdings gibt es laut Berichten von BILD bisher keine direkten Gespräche zwischen den Vereinen über eine vorzeitige Rückkehr im Winter.

Finanzielle Risiken und Wertentwicklung

Der Marktwert von Arthur Bitshiabu liegt aktuell bei 18 Mio. Euro, doch die aktuelle Entwicklung droht zu einem weiteren Wertverlust zu führen. Wenn er nicht in der Lage ist, bei Galatasaray oder einem anderen Klub Spielzeit zu sammeln, könnte dies seine Karriere und seinen Marktwert langfristig schädigen. Die Situation ist also nicht nur sportlich, sondern auch finanziell sensibel für alle Beteiligten, insbesondere für RB Leipzig als ausleihender Verein.