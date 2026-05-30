Galaxy Z Fold 8: Neuer Dummy zeigt die Unterschiede zum Z Fold 7

Ein neuer Dummy zeigt die Unterschiede zwischen dem kommenden Galaxy Z Fold 8 und dem Z Fold 7 von Samsung. Das mutmaßliche Galaxy Z Fold 8 wirkt deutlich breiter als bei bisherigen Modellen und hat eine sehr schlanke Bauweise.

Ein neuer Dummy zeigt die Unterschiede zwischen dem kommenden Galaxy Z Fold 8 und dem Z Fold 7 von Samsung . Das mutmaßliche Galaxy Z Fold 8 wirkt deutlich breiter als bei bisherigen Modellen und hat eine sehr schlanke Bauweise.

Diese könnte bei den Falt-Smartphones von Samsung eine neue Richtung einschlagen. Im Video wirkt das neue Modell deutlich breiter als frühere Fold-Geräte. Besonders auffällig ist das Außendisplay, das davon profitieren könnte. Mehr Breite würde die Bedienung im geschlossenen Zustand erleichtern.

Nachrichten schreiben, Webseiten lesen oder öffnen wäre dann komfortabler möglich, ohne das Smartphone aufzuklappen zu müssen. Beim großen Innendisplay dürfte sich die Änderung dagegen weniger stark bemerkbar machen. Neben dem neuen Format fällt die geringe Bauhöhe auf. Dickson bezeichnet das Gerät als "unglaublich dünn".

Zusammengeklappt soll es sogar an ein Galaxy S25 Edge erinnern. Laut Samsung misst dieses Modell lediglich 5,8 Millimeter. Für ein Falt-Smartphone wäre eine vergleichbar schlanke Bauweise bemerkenswert, da Scharnier, Innendisplay und zwei Gehäuseteile untergebracht werden müssen. Äußerlich bleibt Samsung offenbar seiner Linie treu.

Die Kamera sitzt weiterhin senkrecht auf der Rückseite, der Rahmen wirkt kantig und das Scharnier bleibt sichtbar. Spannender sind die technischen Gerüchte. Laut dem Online-Magazin könnte Samsung einen Akku mit 5.000 Milliamperestunden, eine Ultraweitwinkelkamera mit 50 Megapixeln und Schnellladen mit 45 Watt vorsehen. Das wäre mehr als die bisherige 25-Watt-Ladeleistung, läge aber unter den 60 Watt des Galaxy S26 Ultra.

Noch ist offen, wie Samsung die neue Generation aufstellen wird. Hinweise deuten darauf hin, dass das breitere Gerät als Galaxy Z Fold 8 erscheint, während die bisherige Bauform als Galaxy Z Fold 8 Ultra angeboten werden könnte. Erwartet wird die Vorstellung am 22. Juli 2026 bei einem Unpacked-Event in London





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