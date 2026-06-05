Galeria: Bis zu einem Drittel der Filialen von Schließung bedroht

Nach der Rettung aus der Insolvenz steht Galeria erneut vor einem harten Sanierungsplan. Laut einem Bericht könnten in den nächsten drei Jahren bis zu 27 der 83 Filialen geschlossen werden, falls Vermieter nicht auf Mieten verzichten. Ein neuer Kredit von bis zu 160 Millionen Euro soll das Überleben sichern, aber viele Schulden müssen abgelöst werden.

Erneut steht Galeria Karstadt Kaufhof vor einer ungewissen Zukunft. Nachdem die Warenhaus kette bereits zwei Insolvenz en hinter sich hat und durch die Übernahme der Signa-Gruppe gerettet werden sollte, zeichnet sich nun ein neuer harter Sanierung splan ab.

Laut einem Bericht der Wirtschaftswoche könnten in den kommenden drei Jahren bis zu einem Drittel der derzeit 83 Filialen geschlossen werden, falls die Vermieter nicht zu deutlichen Mietzugeständnissen bereit sind. Ein Kredit von bis zu 160 Millionen Euro soll zwar das Überleben sichern, doch ein Großteil dieses Geldes ist offenbar für die Ablösung bestehender Schulden vorgesehen, insbesondere Forderungen der amerikanischen Investmentgesellschaft Cerberus. Die Galeria-Spitze selbst hält sich bedeckt und verweist auf vertrauliche Gespräche mit den Beteiligten.

Die möglichen Schließungen würden nicht nur die rund 17.000 Mitarbeiter treffen, sondern auch die Innenstädte vieler deutscher Städte, in denen Galeria oft einer der letzten großen Anziehungspunkte ist. Städte wie Essen, Dortmund oder Kassel fürchten um ihre Einkaufsstraßen, die bereits unter dem wachsenden Onlinehandel und der Inflation leiden. Die Gewerkschaft Verdi hat bereits ihre Besorgnis geäußert und fordert einen Sozialplan für die betroffenen Beschäftigten.

Der Insolvenzverwalter hat sich noch nicht offiziell zu den konkreten Standorten geäußert, aber Insider berichten, dass die Verhandlungen mit den Vermietern in den kommenden Wochen entscheidend sein werden. Viele Vermieter haben bereits in der Vergangenheit Mietnachlässe gewährt und zeigen sich nun weniger kompromissbereit. Für Galeria ist die Situation ein bitteres Déjà-vu. Schon 2020 und 2022 stand die Kette vor der Pleite, konnte aber jeweils durch staatliche Hilfen und einen Eigentümerwechsel gerettet werden.

Doch die strukturellen Probleme des klassischen Warenhauses sind nicht gelöst. Die Erwartungen der Kunden haben sich geändert: Sie verlangen mehr Erlebnis, Digitalisierung und schnelle Lieferungen. Experten sehen nur eine Chance, wenn Galeria sich radikal neu erfindet, etwa mit stärkerer Spezialisierung, lokalen Produkten oder integrierten Gastronomiekonzepten. Doch der Zeitdruck wächst: Der neue Kredit ist an strenge Auflagen geknüpft, und wenn die Vermieter nicht mitziehen, droht das endgültige Aus für viele Standorte.

Die nächsten Monate werden zeigen, ob Deutschlands letzte große Warenhauskette eine Zukunft hat oder ob sie endgültig der Vergangenheit angehört





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