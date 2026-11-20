Galeria steuert auf die vierte Insolvenz zu. Rund 12.000 Mitarbeiter bangen um Jobs, bis zu 40 der 83 Filialen könnten schließen. Details zur Finanzlage und den Interessenten.

Die Warenhauskette Galeria durchlebt ihre vierte Insolvenz und steht vor dem tiefsten Einbruch ihrer Firmengeschichte. Rund 12.000 Beschäftigte an den bundesweiten Standorten müssen ihre Arbeitsplätze neu bewerten und mit massiven Unsicherheiten rechnen. Die Geschäftsführung plant massive Einschnitte, bei denen bis zu 40 der insgesamt 83 verbliebenen Kaufhäuser geschlossen werden sollen. Betroffen sind große Teile Deutschlands, wobei die genauen Ausmaße der Schließungen noch nicht final feststehen.

Finanzielle Einbrüche und Schuldenlast

Die wirtschaftliche Lage von Galeria hat sich im vergangenen Geschäftsjahr bis Ende September dramatisch verschlechtert. Das Unternehmen erzielte einen bereinigten Verlust von 248 Millionen Euro. Dieser massive Defizitbereich zwingt die Insolvenzverwalter und Manager zu radikalen Maßnahmen, um das Unternehmen nicht komplett untergehen zu lassen. Gleichzeitig brechen die Umsatzeinnahmen rapide ein. Allein in den ersten beiden Novemberwochen lag der Umsatz bei 9,6 Prozent unter dem Vergleichswert des Vorjahres. Dieser Rückgang verdeutlicht, dass die Kundenbindung und das Konsumverhalten sich negativ auf den Cashflow auswirken.

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Gefährdete Standorte und regionale Unterschiede

Unmittelbar gefährdet sind neun Standorte, da deren Mietverträge in den kommenden Monaten auslaufen. Medienberichte der Süddeutschen Zeitung und des Handelsblatt deuten darauf hin, dass hier bereits in Kürze Entscheidungen fallen könnten. Zu den kritischen Orten gehören drei Kaufhäuser in Berlin, darunter das markante Haus am Alexanderplatz. Weitere potenzielle Schließungen stehen in Köln mit zwei Standorten sowie in München, Mannheim, Braunschweig und Aschaffenburg an. Dennoch ist die Lage differenziert zu betrachten: Rund 40 Filialen laufen aktuell gut, während etwa 20 Häuser als nicht mehr zu retten gelten. Weitere 20 Filialen werden als Wackelkandidaten eingestuft. Besonders in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen verzeichnete Galeria in der Vergangenheit profitable Standorte, was Hoffnung auf eine Stabilisierung dieser Regionen macht.

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Käufer-Suche und Finanzierungsdruck

Insolvenzverwalter Frank Kebekus hat die Suche nach einem neuen Eigentümer intensiviert, um das Unternehmen zu retten. Bisher haben sich bereits rund 20 Interessenten gemeldet, die an einer Übernahme oder einem Sanierungsmodell interessiert sind. Branchenexperten schätzen jedoch, dass zur Rettung von Galeria mindestens 200 Millionen Euro frisches Kapital notwendig sind. Dieses hohe Funding-Kapital stellt eine enorme Hürde dar, da Investoren die langfristige Tragfähigkeit der Warenhäuser bezweifeln. Die Zeit drängt für die Verhandlungen, da Ende Dezember eine wichtige Frist für die Liquiditätssicherung abläuft.

Auswirkungen auf Mitarbeiter und Zukunft

Soll der Betrieb auch nach Ablauf der aktuellen Frist im Dezember weitergeführt werden, muss Galeria ab Januar Gehälter und Mieten wieder vollständig selbst finanzieren. Diese Umstellung würde ohne externe Kapitalzufuhr oder sofortigen Verkauf scheitern. Daher soll bis zur Januar-Schwelle ein Investor gefunden sein, der die Strukturen übernimmt und das Geschäft fortführt. Die Ungewissheit lähmt die Belegschaft; alle 12.000 Mitarbeiter warten auf Klarheit. Noch vor Jahresende soll bekannt werden, welche Häuser 2027 schließen müssen. Die Branche beobachtet die Entwicklung von Galeria genau, da der Fall ein Symbol für den strukturellen Wandel im stationären Handel darstellt. Nur durch schnelle Entscheidungen kann ein größerer Schaden für die regionale Wirtschaft und die Beschäftigten vermieden werden.