Die vierte Insolvenz von Galeria belastet Gläubiger mit rund 180 Millionen Euro. Kosmetikhersteller wie Coty und Modemarken wie Brax drohen hohe Verluste.

Die Warenhauskette Galeria steht kurz vor der vierten Pleite in ihrer Geschichte, wobei die finanziellen Folgen für Geschäftspartner und Lieferanten enorm sein könnten. Laut einer internen Gläubiger liste vom 24. Oktober belaufen sich die offenen Forderungen der insolventen Gesellschaft auf insgesamt rund 180 Millionen Euro. Diese Summe verteilt sich auf mehr als 2200 Buchungskonten, was auf eine weitreichende Zahlungsunfähigkeit hindeutet. Besonders betroffene Branchen sind die Mode-, Kosmetik- und Immobilienwirtschaft, die nun um ihre Forderungen bangen müssen.

Spitzenreiter der offenen Forderungen

An der Spitze der Liste der Gläubiger befindet sich das chinesische Unternehmen Inner Mongolia King Deer, das Kaschmirpullover und weitere Kleidungsstücke herstellt. Die Forderungen gegen diesen Zulieferer belaufen sich auf knapp vier Millionen Euro, was den höchsten Einzelbetrag in der Auswertung darstellt. Direkt dahinter folgt der internationale Kosmietries Coty mit offenen Forderungen in Höhe von 3,6 Millionen Euro. Coty versorgt Galeria unter anderem mit Duftmarken wie Hugo Boss und Gucci, deren Produkte im Warenhaus verkauft werden.

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Auch weitere namhafte Dienstleister und Hersteller stehen mit sechsstelligen Millionenbeträgen in den Büchern der Warenhauskette. Der Gebäudedienstleister CBRE ist mit 2,35 Millionen Euro in der Liste verzeichnet, der sich auf Reinigung und Gebäudetechnik konzentriert. Der Modehersteller Leineweber, bekannt für die Marke Brax, folgt mit 2,26 Millionen Euro. Diese Zahlen verdeutlichen, wie stark Galeria in der Lieferkette verwoben war und welche Abhängigkeiten nun aufgelöst werden müssen. Die Präsenz dieser großen Konzerne auf der Liste zeigt, dass die Insolvenz keine Nischenerscheinung, sondern ein systemisches Problem mit breiter Betroffenheit ist.

Zusammensetzung der 180 Millionen Euro Schulden

Die Ursachen für diese hohe Verschuldung lassen sich in verschiedene Kategorien unterteilen, die das finanzielle Modell von Galeria lange Zeit geprägt haben. Rund 56 Millionen Euro entfallen direkt auf Warenlieferungen, bei denen die Waren bereits geliefert, aber noch nicht bezahlt wurden. Weitere 54 Millionen Euro ergeben sich aus sogenannten Depotgeschäften. Hierbei stellen Hersteller ihre Produkte in den Kaufhäusern bereit und erhalten erst dann eine Vergütung, wenn ein Kunde die Ware tatsächlich gekauft hat.

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Diese Zahlungsmodalitäten erhöhen das Risiko für Lieferanten erheblich, da das Zahlungsrisiko komplett bei Galeria liegt. Hinzu kommen rund 36 Millionen Euro für sonstige betriebliche Kosten und 33 Millionen Euro für offene Mietzahlungen. Gerade die hohen Mietbelastungen machen Galeria seit Jahren zu schaffen und belasten die Liquidität kontinuierlich. Die Stadtwerke und weitere Vermieter stehen mit diesen Forderungen ebenfalls in den Büchern der Warenhauskette, was die Komplexität der insolventen Strukturen weiter erhöht. Die Aufschlüsselung zeigt, dass nicht nur die Produktbeschaffung, sondern auch die Immobiliehaltung und Dienstleistungen massive finanzielle Locher verursachen.

Historische Vergleichswerte und Verluste

Die vergangenen Pleiten von Galeria legen nahe, dass die Erholungsraten für Gläubiger in diesem Fall sehr gering ausfallen könnten. Bereits bei der Insolvenz im Jahr 2020 verzichteten Gläubiger auf mehr als zwei Milliarden Euro, um ein Überleben der Kette zu ermöglichen. Im Jahr 2023 folgten weitere 1,3 Milliarden Euro, die als Verluste oder Stundungen verbucht werden mussten. Diese historischen Daten deuten auf eine strukturelle Unrentabilität des Geschäftsmodells hin, die durch einzelne Managemententscheidungen nicht korrigiert werden konnte.

Für die geplante Insolvenz im Jahr 2024 zeigen Prognosen ein noch düstereres Bild für die Forderungen. Von 886 Millionen Euro Forderungen sollen voraussichtlich nur rund 2,5 Prozent an die Gläubiger zurückfließen. Das bedeutet, dass bei einer Forderung von 100.000 Euro theoretisch nur 2.500 Euro zurückgezahlt werden würden. Dieser Quotient unterstreicht das immense Risiko, das Unternehmen wie Coty oder Leineweber eingehen, wenn sie in das Geschäftsmodell von Galeria investieren. Die Vergangenheit zeigt, dass Gläubiger in der Regel nur einen winzigen Bruchteil ihrer Guthaben wiedersehen.

Versicherungen und Rückforderungsrechte

Nicht jeder Verlust muss zwingend vom eigenen Unternehmen getragen werden, da viele Konzerne gegen Ausfälle versichert sind. Unternehmen können teilweise ihre Waren zurückfordern, falls die Zahlungseinstellung bekannt wird oder die Waren noch im Lager liegen. Wie viel Geld tatsächlich verloren geht, bleibt jedoch aktuell offen und hängt von der schnellen Aktivierung dieser Schutzmechanismen ab. Für kleinere Lieferanten ohne entsprechende Versicherungspolicen kann die Pleite jedoch existenzbedrohend sein.

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Die Auswertung der Unterlagen durch BILD zeigt, welche Firmen besonders hohe Beträge offen haben könnten. Unternehmen wie Coty Beauty Germany oder Leineweber müssen nun prüfen, ob sie ihre Positionen absichern können. Die Situation ist dynamisch und kann sich kurzfristig ändern, solange das Insolvenzverfahren noch nicht final abgeschlossen ist. Die nächsten Wochen werden zeigen, wie sich die Verwaltung der Warenhauskette verhält und ob es noch weitere Restrukturierungsversuche gibt. Bis dahin bleiben die Gläubiger in der Wartestellung und müssen mit erheblichen finanziellen Einbußen rechnen, die ihre eigenen Geschäftsjahre prägen werden.