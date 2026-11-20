Der Insolvenzverwalter von Galeria kündigt die Schließung von Filialen in Köln, München und Berlin an. Rund 400 Mitarbeiter sind betroffen, während eine Übernahme durch Investoren vorbereitet wird.

Das Unternehmen Galeria hat die planmäßige Schließung seiner Warenhäuser an den Standorten Köln Hohe Straße, München Rotkreuzplatz und Berlin angekündigt. Die betroffenen Filialen betreffen laut offiziellen Angaben des Unternehmens rund 400 Beschäftigte. Eine offizielle Mitteilung des insolventen Handelskonzerns bestätigt diese Maßnahme als notwendigen Schritt im laufenden Sanierungsprozess.

Mietverträge und wirtschaftliche Gründe

Die Mietverträge der drei betroffenen Filialen laufen im Frühjahr 2027 endgültig aus. Der vorläufige Insolvenzverwalter Frank Kebekus erklärte, dass in Berlin und München keine Einigung mit den neuen Immobilieneigentümern erzielt werden konnte. In Köln sei die Filiale zudem für einen wirtschaftlich tragfähigen Betrieb deutlich zu groß dimensioniert. Kebekus würdigte die Situation für die Mitarbeiter an diesen Standorten als schwerwiegend, betonte aber die Notwendigkeit der Entscheidung.

Also read Bei Galeria könnte die Hälfte der 83 Filialen wegfallen

Neuer Insolvenzantrag und Bestandsoptimierung

Galeria hat Anfang Oktober erneut einen Insolvenzantrag gestellt. Es handelt sich dabei bereits um den vierten Insolvenzantrag innerhalb der vergangenen sechs Jahre. Der Geschäftsbetrieb in den derzeit noch 83 Filialen läuft vorerst weiter, doch alle Standorte werden im Zuge des Insolvenzverfahrens aktuell auf ihre Rentabilität überprüft. Hohe Miet- und Instandhaltungskosten stellen dabei neben allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklungen eine zentrale Herausforderung dar.

Advertisement

Investorenprozess und Kaufinteressenten

Zum Zwecke der Sanierung wird derzeit ein Käufer für das gesamte Unternehmen gesucht. Der vorgeschaltete Investorenprozess stößt auf reges Interesse, wie aus Quellen erfahren wurde. Die Frist für die Einreichung unverbindlicher Angebote lief am Donnerstag ab. Dem Vernehmen nach existieren bis zu 20 potenzielle Kaufinteressenten. Darüber hinaus, wie viele dieser Interessenten ernsthaft sind und welche Unternehmen sich konkret bewerben, ist bisher nicht bekannt. Weder haben sich die Interessenten öffentlich bekannt, noch hat Galeria dazu offiziell Stellung genommen.

Folgen für Mitarbeiter und Gläubiger

Am kommenden Montag will der vorläufige Insolvenzverwalter Frank Kebekus im Gläubigerausschuss den aktuellen Stand des Verfahrens präsentieren. Ziel ist es, möglichst bis Ende Dezember einen neuen Eigentümer zu finden. Bis zu diesem Zeitpunkt erhalten die Beschäftigten weiterhin Insolvenzgeld. Anschließend muss das Unternehmen die Löhne wieder aus eigener Kraft finanzieren oder der neue Investor muss die Zahlungen übernehmen. Dieser sollte über die nötigen finanziellen Mittel verfügen. Handelsexperten schätzen den Investitionsbedarf allein bei den Filialen auf mehr als zehn Millionen Euro pro Haus. Galeria beschäftigt derzeit 11.250 Menschen. Mehr als die Hälfte der Filialen könnte schließen, sodass nur noch 30 bis 40 übrig blieben, wie die dpa von mit der Situation vertrauten Personen erfuhr.