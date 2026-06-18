Galeria vor dem Aus: Gordon Brothers-Gespräche kommen nicht zum Abschluss

Die krisengeschüttelte Warenhauskette Galeria steht wieder vor dem Aus. Die Gespräche mit dem US-Investor Gordon Brothers kommen nicht zum Abschluss, und Insiders fürchten, es handelt sich um einen Scheinpoker, der Galeria in die endgültige Pleite treibt.

Die krisengeschüttelte Warenhauskette Galeria steht wieder vor dem Aus. Das Unternehmen benötigt frisches Geld, aber die Gespräche mit dem US-Investor Gordon Brothers kommen nicht zum Abschluss.

Insiders fürchten, es handelt sich um einen Scheinpoker, der Galeria in die endgültige Pleite treibt. Konkret will Gordon 160 Millionen Euro Kreditlinie bereitstellen, um einen Altkredit von 80 Millionen Euro abzulösen und Mieten von knapp 25 Millionen Euro pro Monat zu bezahlen. Bleiben noch 55 Millionen Euro, aber das ist zu wenig, um dauerhaft zu überleben. Galeria schreibt jeden Monat Millionenverluste, und die Branche spricht sogar von 'Leichenfledderei'.

Gordon Brothers gilt als Spezialist für den Ausverkauf bei Pleitefirmen und hat bereits bei der Insolvenz von 'Toys R Us' 2017 geholfen. Der aktuelle Wert der angebotenen Waren in den 83 Galeria-Filialen wird auf etwas mehr als 200 Millionen Euro geschätzt. Firmenchef Tilo Hellenbock lässt jedoch kaum noch nachbestellen, weil es Geldmangel gibt. Auch auf das Weihnachtsgeschäft müsste sich Galeria vorbereiten und jetzt schon Ware fest bei den Herstellern bestellen, aber das passiert nicht.

Stattdessen gibt es nur Vorbuchungen, und Galeria versucht, den Umsatz mit Rabatten anzukurbeln, um die Gehälter der 12.000 Mitarbeiter pünktlich zu bezahlen. Auf viele Waren gibt es daher 50 Prozent Preisnachlass, und ab nächster Woche sollen es sogar 70 Prozent sein. Doch je mehr Ware verkauft wird, umso leerer werden die Regale





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