Die neue Galerie der Romantik in Greifswald war ein Großprojekt. Nun öffnet auch der letzte Teil. Zu den bereits zuvor zu sehenden Werken Caspar David Friedrichs gesellen sich weitere Hochkaräter.

Die neue Galerie der Romantik in Greifswald war ein Großprojekt. Nun öffnet auch der letzte Teil. Zu den bereits zuvor zu sehenden Werken Caspar David Friedrichs gesellen sich weitere Hochkaräter.

Greifswald - Mit der Eröffnung der letzten verbleibenden Räume ist die Galerie der Romantik im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald komplett. Ab Donnerstag können Besucherinnen und Besucher im Obergeschoss unter anderem wieder das als "pommerschen van Gogh" bekannte Ölgemälde "Allee bei Arles" des niederländischen Malers Vincent van Gogh bestaunen. Unter dem Motto "Jedes Jahrhundert ist anders romantisch!

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" sind auch weitere alte Bekannte sowie neue Bilder aus fünf Jahrhunderten Kunstgeschichte zu sehen. Highlights wie etwa der van Gogh waren während der Arbeiten an der Galerie der Romantik zeitweise anderswo im Haus ausgestellt, etwa im Rahmen der Ausstellung "Publikumslieblinge". Vor fast einem Jahr war im Erdgeschoss der Galerie der Romantik bereits die Dauerausstellung rund um den weltberühmten Sohn der Stadt und Maler Caspar David Friedrich eröffnet worden.

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Im Obergeschoss sind seitdem auch schon Werke dänischer Künstler zu sehen. Der letzte neue Abschnitt widmet sich in mehreren Räumen unterschiedlichen Themen: "Licht", "Stille", "Farbe", "Mensch", "Luft" und "Horizont". Ein Ausstellungsraum widmet sich unter dem Titel "Land am Meer" der Malerei mit Bezug zu Pommern. Bis Ende Februar sind laut Pommerschem Landesmuseum Werke des in Stettin geborenen Malers Gustav Wimmer zu sehen, der mit seinen melancholischen Landschaftsbildern auch "Caspar David Friedrich des 20.

Jahrhunderts" genannt werde. Die ausgestellten Werke in den neuen Räumen stammen von 70 Künstlerinnen und Künstlern, etwa: Max Liebermann, Frans Hals, Anna Dorothea Therbusch, Elisabeth Büchsel und Augusta von Zitzewitz. Erstmals präsentiert werde etwa die Leihgabe eines Gemäldes von Max Pechstein. Insgesamt seien in der ganzen Galerie der Romantik nun mehr als 200 Gemälde zu sehen.