Media Markt bündelt die Switch 2 mit Spiel und Zubehör für 499 Euro – günstig wie lange nicht. Was hat der Händler zum Black Friday noch am Start? Der Check.

Seit der letzten Preiserhöhung ist die Nintendo Switch 2 hoffnungslos überteuert. Media Markt bündelt sie jetzt mit Spiel und Zubehör für 499 Euro – günstig wie lange nicht.

Was hat der Händler zum Black Friday noch am Start? Der Check. Der Black Friday ist vorbei, aber Media Markt ist noch lange nicht fertig mit der Rabattschlacht. Das kommt aktuell vor allem Gaming-Fans zugute.

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Der Händler hat diezum aktuellen Spitzenpreis im Angebot und legt die Switch-2-Kamera gratis dazu. Günstiger geht es gegenwärtig kaum. Kein Interesse am Zocken? Kein Problem!