Games Without AI: Auf Steam wird der KI-Verzicht zum Verkaufsargument
Beim Steam-Festival „Games Without AI“ müssen Spieleentwickler Nachweise über den Verzicht auf generative KI einreichen.
Beim Steam-Festival „Games Without AI“ müssen Spieleentwickler Nachweise über den Verzicht auf generative KI einreichen. Rund 100 Spiele haben es in das Programm der heute gestarteten Veranstaltung geschafft.
Beim Programmcode stoßen die Veranstalter mit ihren Kontrollen allerdings an Grenzen. Auf dem eigens für die Veranstaltung eingerichteten Discord-Server haben die Entwickler Material aus verschiedenen Produktionsphasen ihrer Spiele zusammengetragen. Dazu gehören etwa Skizzen, Zeitrafferaufnahmen von der Entstehung der Grafiken und Aufnahmen aus dem Entwicklungsprozess. KI-generierte Grafiken, Musik oder Stimmen sind ein Ausschlusskriterium.
An der Auswahl der Spiele ist laut Veranstalter auch die Community beteiligt.haben der Community sogar eine 45-minütige lange Dokumentation über die Entstehung ihres Spiels zur Verfügung gestellt. Am 4. Dezember soll der Titel in den Early Access starten.bereits erhältliche Spiele ebenso präsentiert wie Neuankündigungen und Titel, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Premiere des Showcases fand heute Abend auf dem YouTube-Kanal des Medienpartners IGN statt.
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