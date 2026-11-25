Für die Gamescom Opening Night Live steht am 24. August 2027 der erstmalige Wechsel in die Kölner Lanxess Arena an.

Für die Gamescom Opening Night Live steht am 24. August 2027 der erstmalige Wechsel in die Kölner Lanxess Arena an. Mit mehr als 10.000 Plätzen soll sich die Zuschauerkapazität verdoppeln, zugleich schaffen die größere Bühne und die technische Infrastruktur mehr Spielraum für die Inszenierung von Spiele-Ankündigungen.

Für die neunte Ausgabe der Gamescom Opening Night Live am 24. August kommenden Jahres wechseln die Veranstalter erstmals in die unweit des Messegeländes gelegene Lanxess Arena. Mit dem Umzug in die Multifunktionsarena lässt sich die bisherige Zuschauerkapazität von 5.000 auf mehr als 10.000 Plätze steigern, nachdem die Eintrittskarten für die diesjährige Eröffnungsveranstaltung binnen kurzer Zeit vergriffen waren.

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Gemeinsam mit der Koelnmesse und dem Branchenverband game wollen Moderator Geoff Keighley und sein Team den Wechsel zum Anlass nehmen, sowohl das Show-Konzept als auch das Live-Erlebnis für die Zuschauer vor Ort weiterzuentwickeln. Von der auf Großveranstaltungen zugeschnittenen technischen Infrastruktur der Arena sollen neben der Bühnengestaltung und der Produktion auch die Einbindung von Publishern und Entwicklerstudios profitieren. Vor allem bei Weltpremieren und exklusiven Spiele-Ankündigungen ergeben sich dadurch Möglichkeiten für aufwendigere Inszenierungen.

Unabhängigen Entwicklerstudios soll es unterdessen weiterhin offenstehen, ihreMit weltweit über 107 Millionen Video-on-Demand-Aufrufen erreichte die diesjährige Opening Night Live den Veranstaltern zufolge einen neuen Höchstwert. Bis zu 2,1 Millionen Zuschauer verfolgten die Show zeitgleich im Livestream. Vor rund 5.000 Zuschauern führten Geoff Keighley und seine Co-Moderatorin Eefje „sjokz“ Depoortere durch das Programm. Mit der Bekanntgabe des neuen Austragungsortes für die Opening Night Live fällt zugleich der Startschuss für die Ausstelleranmeldung zur Gamescom 2027.

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Noch bis zum 17. Februar 2027 können sich Unternehmen über die offizielle Website der Gamescom Standflächen zu vergünstigten Early-Bird-Konditionen sichern. Bei der diesjährigen Ausgabe waren alle Ausstellungsflächen ausgebucht.

Darüber hinaus haben Aussteller die Möglichkeit, exklusive Neuankündigungen für die Opening Night Live 2027 einzureichen. Nach wie vor sollen anhand festgelegter Kriterien redaktionell ausgewählte und kostenfrei präsentierte Beiträge den überwiegenden Teil der Show ausmachen. Daneben steht ab sofort ein begrenztes Kontingent an gesponserten Beiträgen zur Buchung bereit. … oder ComputerBase Pro bestellenPartner verarbeiten personenbezogene Daten, indem wir mit auf Ihrem Gerät gespeicherten Informationen ein Nutzungsprofil erstellen, um z. B. Anzeigen zu personalisieren. Verarbeitungszwecke: Genaue Standortdaten und Abfrage von Geräteeigenschaften zur Identifikation, Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen, Personalisierte Anzeigen und Inhalte, Anzeigen- und Inhaltsmessungen, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklungen.