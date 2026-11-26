4K-UHD.OLED für ca. 500 Euro, WQHD ab ca. 105 Euro: Diese Gaming-Monitore sind jetzt so günstig wie nie und bieten erstaunlich viel Leistung. #anzeige

vorgestellt. Einige der Deals sind weiterhin verfügbar, doch mittlerweile ist die Black-Friday-Woche in vollem Gange und ein erneuter Blick lohnt sich: Weitere Bildschirme sind erheblich im Preis gefallen und teilweise so günstig wie nie zuvor.

Wie schon beim ersten Artikel spielt es für unsere Auswahl keine Rolle, ob Amazon das jeweilige Produkt ausdrücklich alskennzeichnet. Entscheidend ist allein, ob der aktuelle Preis laut dem Preisverlauf im auf Geizhals basierenden PCGH-Preisvergleich einen echten historischen Tiefststand darstellt - nur derartige Displays haben wir in diesen Artikel aufgenommen.handelt es sich um einen 27-Zöller mit QD-OLED-Panel samt 2.560 × 1.440 Pixeln und einer 360 Hertz hohen Bildwiederholrate, der jetzt bereits für 399 Euro im Angebot ist.

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Es handelt sich derzeit um den günstigsten OLED-Monitor im PCGH-Preisvergleich, der eine Refresh Rate ab 360 Hertz unterstützt. Das Modell kann des Weiteren mit VESA DisplayHDR True Black 400, G-Sync-Kompatibilität und drei Anschlüssen aufwarten, die allesamt 360 Hertz in WQHD unterstützen, nämlich 1× DisplayPort 1.4 und 2× HDMI 2.1.