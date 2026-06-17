Gänsegeier reißt Jungstörche aus dem Nest im niedersächsischen Klein Lobke

Ein Gänsegeier hat in Klein Lobke bei Sehnde ein Storchennest überfallen und die frisch geschlüpften Jungstörche gefressen. Die Storcheneltern konnten den Angriff nicht verhindern. Der Vorfall ist für Experten außergewöhnlich, da Gänsegeier normalerweise Aasfresser sind. Nach zwei Tagen kehrten die Störche auf ihren Horst zurück.

In Klein Lobke , einem Ortsteil von Sehnde in Niedersachsen , hat ein Gänsegeier ein Storchennest überfallen und die frisch geschlüpften Jungstörche gefressen. Die beiden Storcheneltern versuchten verzweifelt, ihren Nachwuchs zu verteidigen, doch der riesige Vogel ließ ihnen keine Chance.

Sabine Kleinert, auf deren Bauernhof sich das Nest befindet, schildert die traurige Szene: Die Störche kämpften heldenhaft, aber der Geier war zu mächtig und hatte es eindeutig auf die jungen Küken abgesehen. Innerhalb kürzester Zeit waren die Jungstörche verschlungen. Für die Familie Kleinert war dieser Verlust ein schwerer Schlag, da sie sich sehr auf den Nachwuchs der Störche gefreut hatten.

Die Trauer auf dem Hof war groß, während der Geier noch zwei weitere Tage in der Umgebung verweilte und zahlreiche Vogelkundler und Naturfotografen anzog, die den seltenen Gast aus nächster Nähe beobachten wollten. Spekulationen, dass das Nest möglicherweise schon verlassen war, wies Kleinert empört zurück: Die Weißstörche hatten ihren Nachwuchs bis zum letzten Moment versorgt, bevor der Geier zuschlug





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