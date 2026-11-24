Oti Mabuse ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Ihre Schwester Motsi Mabuse hat das mit emotionalen Worten kommentiert.

hat ihrer Schwester Oti Mabuse mit emotionalen Worten zur Geburt ihres zweiten Kindes gratuliert.

„Unsere Familie ist gewachsen“, schreibt die 45-Jährige in ihren Instagram-Storys: „Ich habe den ganzen Samstag lang geweint - was für ein Moment! Deine Tante kann es kaum erwarten, dich kennenzulernen, kleiner Junge.

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“Oti Mabuse hatte zuvor ebenfalls auf Instagram verkündet,Die Profitänzerin, die seit 2014 mit Marius Iepure verheiratet ist, teilte dazu mehrere Familienfotos auf der Plattform. „Wir haben das ganze Wochenende damit verbracht, unseren kleinen Jungen zu verwöhnen und mit Liebe zu überschütten“, schrieb sie. „Zu sehen, wie aus unserem kleinen Mädchen eine große Schwester wird, war einer der schönsten Momente von allem“, fügte Oti Mabuse hinzu.

Über sich und ihren Mann schrieb sie außerdem: „Wir sehen uns immer wieder an und fragen: 'Kannst du glauben, dass das unsere Familie ist?

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' Wir vier zusammen - und unsere Herzen sind so voller Liebe. Jetzt fühlen wir uns vollständig.

“ Am Schluss ihres Beitrags heißt es: „Willkommen in der Familie, kleiner Junge. Mama, Papa und deine große Schwester lieben dich so, so sehr.

“Unter dem Beitrag sammeln sich zahlreiche Glückwünsche. Renata Lusin gratuliert da etwa und schreibt: „So wunderschön.

“ Und auch Lilly Becker hinterlässt viele rote Herzen. In den Kommentaren ist außerdem ein weiterer Beitrag von Motsi Mabuse zu finden: „Reine Liebe - deine Tante liebt dich jetzt schon so sehr! Vom ersten Moment an, als ich wusste, dass du zu uns kommst, habe ich dich geliebt.

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“Oti Mabuse und Marius Iepure hatten im Juni bekannt gegeben, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Die beiden hatten sich beim Showtanz in Deutschland kennengelernt und heirateten 2014. Seitdem bilden sie ein eingespieltes Team - auf und abseits der Bühne. Ihr erstes Kind kam 2023 zur Welt.zum festen Profi-Ensemble von „Strictly Come Dancing“, der britischen Version von „Let's Dance“ - mit beachtlicher Bilanz: 2019 und 2020 gewann sie die Show. 2022 verabschiedete sie sich von dem Format.

Zwei Jahre später zog sie ins britische Dschungelcamp und belegte den vierten Platz.