Garagenbrand in Potsdam: Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Ein Feuer in einer Doppelgarage in Potsdams Berliner Vorstadt verursacht erheblichen Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts auf fahrlässige Brandstiftung.

Ein Garagenbrand hat am Dienstagabend, dem 24. Oktober 2023, in der Rembrandtstraße im Stadtteil Berliner Vorstadt von Potsdam für erhebliche Verwirrung und Rauchentwicklung gesorgt. Die Feuerwehr löschte das Feuer in einer freistehenden Doppelgarage, wobei die Ursache nach Angaben der Polizei weiterhin unklar ist. Eine akute Gefahr für umliegende Gebäude oder die allgemeine Bevölkerung bestand jedoch nicht.

Einsatzverlauf und technische Herausforderungen

Der Einsatz begann gegen 22 Uhr, als ein Anwohner versuchte, das brennende Dach selbst zu löschen. Dabei wurde er vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch behandelt, ein Transport ins Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Die Feuerwehr rückte mit Atemschutzgeräten aus, da sich starke Rauchschwaden in der Seitenstraße der Berliner Straße bildeten, unweit der Glienicker Brücke.

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Schwerpunkte der Löscharbeiten waren die Nachlöscharbeiten, die aufgrund der Bauweise Schwierigkeiten bereiteten. Die Dachkonstruktion musste sowohl über die Drehleiter als auch teilweise händisch geöffnet werden, um die Glutreste vollständig zu erreichen. Der gesamte Einsatz wurde um 0.30 Uhr am Mittwochmorgen beendet.

Kriminalpolizeiliche Ermittlungen und Schadenshöhe

Die Kriminalpolizei Potsdam hat die Ermittlungen aufgenommen und ermittelt derzeit wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Am Mittwoch sollen Kriminaltechniker den Brandort detailliert untersuchen, um weitere Spuren zu sichern und den Hergang des Feuers aufzuklären. Die genauen Umstände, warum das Dach genau dieser Garage Feuer fing, sind bisher noch nicht bekannt.

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Laut einer ersten Schätzung beläuft sich der entstandene Sachschaden auf eine fünfstellige Summe. Ein in der Garage abgestelltes Auto konnte durch schnelle Maßnahmen in Sicherheit gebracht werden und wurde nicht beschädigt. Die genaue Höhe der finanziellen Verluste wird im Zuge der weiteren Untersuchungen präzisiert.

Warnmeldungen und Auswirkungen auf die Nachbarschaft

Zum Zeitpunkt des Brandes gab die Integrierte Regionalleitstelle Nordwest eine Warnmeldung heraus, die vor einer Geruchsbelästigung durch den Rauch warnte. Diese Warnung wurde mittlerweile aufgehoben, nachdem die Luftbelastung nachgelassen hatte. Die Bewohner der Umgebung wurden durch den starken Rauch zwar beeinträchtigt, es kam jedoch zu keinen weiteren Zwischenfällen oder Verletzungen unter Dritten.