Garanti BBVA, Alt Katmanlı Borç Senetleri Hakkında Erken Ödeme Planını Duyurdu

Garanti BBVA, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin (TGBD) belirli yatırımcılara yönelik alt katmanlı borç senetleri erken ödeme planını duyurdu. 750.000.000 TL nominal değere sahip, 3653 gün vadeli ve 3 aylık TLREF endeksine bağlı kupon ödemeleri ile 2. katman sermaye ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmış bu senetlerin erken ödeme tarihi 14 Şubat 2025 olarak belirlendi.

Türkiye Bankacılık Düzenleme ve Denetim Kurumu (BDDK) tarafından onaylanan bu erken ödeme planı kapsamında, kupon ve ana ödemelere 14 Şubat 2025 tarihinde yapılacaktır. \Bu açıklamada, bankanın 30 Temmuz 2019 tarihli yönetim kurulu kararıyla başlatılan ve 12 Şubat 2020'den 13 Şubat 2020'e kadar süren bu senetlerin satışına dair ayrıntılı bilgiler de yer almaktadır. Senetlerin başlangıç tarihi 14 Şubat 2020, kupon sayısı 20 ve vade tarihi 14 Şubat 2025 olarak belirtilmiştir. \Açıklamada ayrıca kupon ödeme tarihleri, oranları ve toplam ödeme miktarları tablo şeklinde sunulmuştur. Bu bilgiler, erken ödeme planına ilişkin kapsamlı bir bakış sunmaktadır





