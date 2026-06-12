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Garanti BBVA: Wichtige Frist für nicht dematerialisierte Aktien und Fondsanteile

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Garanti BBVA: Wichtige Frist für nicht dematerialisierte Aktien und Fondsanteile
FinanzenRegulatorischesGaranti BBVA
📆12/06/2026 18:34:00
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Die Türkische Garanti Bankası A.Ş. (Garanti BBVA) macht auf eine dringende Regelung aufmerksam: Inhaber von nicht umgewandelten Bankaktien und bestimmten Investmentfondsanteilen müssen bis zum 6. September 2026 Anträge beim Investor Compensation Center stellen, um ihre Erstattungsansprüche zu sichern. Ein zweistufiger Prozess ist vorgeschrieben. Andernfalls droht der Verlust der finanziellen Ansprüche.

Die Garanti BBVA informiert die Anlegercommunity über eine wichtige regulatorische Maßnahme: Anteile und Fondsanteile der Türkischen Garanti Bankası A.Ş. , die nicht fristgerecht dematerialisiert wurden, müssen bis zum 6.

September 2026 beim Investor Compensation Center (Yatirimci Tazmin Merkezi - YTM) zur Erstattung beantragt werden. Viele Anleger haben ihre Papiere nicht rechtglich umwandeln lassen und riskieren den Verlust ihrer Rechte. Es handelt sich um Aktien der Bank sowie um Beteiligungszertifikate dreier Investmentfonds: T. Garanti Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fon, T. Garanti Bankası A.Ş.

B Tipi Tahvil ve Bono Fonu und T. Garanti Bankası A.Ş. Flexi B Tipi Degisken Fonu. Die Regulierung sieht ein zweistufiges Verfahren vor: Zuerst müssen die physischen Zertifikate bei der Bank gegen eine Quittung hinterlegt werden, dann kann beim YTM mit dieser Quittung und weiteren Unterlagen der Erstattungsantrag gestellt werden. Die türkische Version der Mitteilung hat Vorrang, die Angaben entsprechen den Anforderungen des Kapitalmarktboards und der Emittent trägt die Verantwortung für den Inhalt.

Ziel ist es, berechtigten Eigentümern die ihnen zustehenden Beträge auszahlen zu können und Rechtsverluste zu vermeiden. Anleger sollten umgehend handeln

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