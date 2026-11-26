Die Inflation treibt sowohl Kredit- als auch Einlagezinsen nach oben. Nicht erhöht werden sollen jedoch die Garantiezinsen für Lebensversicherungen. Festgelegt wird der Höchstrechnungszins vom Bund. Grundlage sind die Empfehlungen der Aktuarvereinigung und der Finanzaufsicht Bafin.

Die Inflation treibt sowohl Kredit- als auch Einlagezinsen nach oben. Nicht erhöht werden sollen jedoch die Garantiezinsen für Lebensversicherung en. Festgelegt wird der Höchstrechnungszins vom Bund.

Grundlage sind die Empfehlungen der Aktuarvereinigung und der Finanzaufsicht Bafin. Die Garantiezinsen für Lebensversicherungen werden ungeachtet des durch den Irankrieg ausgelösten Inflations- und Zinsschubs bis Ende 2028 aller Voraussicht nach nicht steigen. Die Deutsche Aktuarvereinigung empfiehlt dem Bund, den sogenannten Höchstrechnungszins auch im übernächsten Jahr unverändert bei einem Prozent zu belassen. Ein Grund sind die durch die unsichere Weltlage ausgelösten Schwankungen an den Finanzmärkten.

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Die Aktuarvereinigung ist der Fachverband der Versicherungsmathematikerinnen und -mathematiker in Deutschland. Lebensversicherungen sind nach wie vor eine äußerst beliebte Form der Geldanlage - laut Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft gab es im Jahr 2025 knapp 83 Millionen Verträge in Deutschland, fast so viele wie Einwohner. Die höchste Garantieverzinsung gab es in den 1990er Jahren mit vier Prozent, 2022 war der Tiefstand von nur noch 0,25 Prozent erreicht.