Garde-Offiziere kollabieren bei Begrüßung Macrons und Pellegrinis in Paris

Zwei Soldaten der Garde Républicaine verlieren beim Ehrenempfang für den argentinischen Staatspräsidenten in Paris das Bewusstsein. Die Gesundheitslage der Gardedienstleister wird bestätigt.

Während der offiziellen Begrüßung von Staatspräsident Emmanuel Macron und dem argentinischen Präsidenten Javier Milei am Eingang des Élysée-Palast s in Paris sind zwei Mitglieder der Garde Républicaine zusammengebrochen. Videos, die den Vorfall festhalten, zeigen, wie die Sicherheitskräfte kurz nacheinander das Bewusstsein verlieren und stürzen, während die Staatsgäste zur Begrüßung antreten. Die Aufnahmen lösten weltweit mediale Aufmerksamkeit aus und führten zu einer schnellen Überprüfung der Umstände des Zusammenbruchs.

Ablauf des Vorfalls im Video

Die Videoaufnahmen beginnen mit der Ankunft von Javier Milei in einer schwarzen Limousine. Emmanuel Macron hält sich bereits vor der Tür des Élysée-Palasts bereit, um den Gast zu empfangen. Unmittelbar neben dem französischen Staatschef ist einer der Wachen der Garde Républicaine mit einer Waffe in der Hand zu sehen, der zunächst zu schwanken beginnt. Schließlich bricht der Gardist zusammen, prallt nach hinten gegen eine Säule des Palastes und lässt seine Waffe klirrend zu Boden fallen. Mehrere Anwesende eilen sofort zu Hilfe und überprüfen den Zustand des Soldaten, während der diplomatische Ablauf ansonsten weitergeht.

Also read Schockmoment: Französischer Garde-Soldat verliert bei Staatsbesuch des slowakischen Präsidenten das Gleichgewicht

Während die kollabierte Wache von Mitarbeitenden des Élysée-Palasts versorgt wird, begrüßt Emmanuel Macron Javier Milei schließlich am Fuße der Treppen. Der französische Staatspräsident geht anschließend gemeinsam mit dem argentinischen Gast die Stufen zur Eingangstür hinauf. Derweil eilen bereits zwei Anwesende zur anderen Seite des Eingangs. Später ist auf den Aufnahmen zu sehen, wie ein weiterer Gardist von mehreren Menschen gestützt von links kommend in den Palast gebracht wird. Auch hier eilen Emmanuel Macron und Javier Milei vorübergehend zum Ort des Geschehens, bevor der offizielle Empfang fortgesetzt wird.

Gesundheitszustand und offizielle Meldungen

Über den genauen Auslöser für den Zusammenbruch liegen zunächst verschiedene Theorien vor, da mehrere Mitschnitte in den sozialen Medien kursieren, die teils unterschiedlich zusammengeschnitten wurden. Zunächst ließ sich nicht eindeutig überprüfen, ob die zusammengeschnittenen Aufnahmen den realen zeitlichen Ablauf korrekt wiedergeben. Eine ungeschnittene Videoaufnahme der Nachrichtenagentur Reuters klärt jedoch die zeitliche Abfolge: Zuerst kollabiert ein Gardist und wird nach rechts aus dem Bild getragen, während nur Sekunden später weiter links ein weiterer Soldat zusammensackt und ebenfalls weggetragen werden muss.

Advertisement

Laut AFP-Berichten ist es vor allem in den vergangenen Sommermonaten zu solchen Vorfällen gekommen. Die Soldaten müssen oft sehr lange stillstehen, was unter den sommerlichen Bedingungen in Paris eine große körperliche Anstrengung darstellt. Emmanuel Macron ist nach Angaben der Nachrichtenagentur dafür bekannt, sich bei Terminen zu verspäten, was die Standzeit für die Wachen weiter verlängern kann. Ein beistehender Journalist ist auf den Aufnahmen nach dem zweiten Zusammenbruch zu hören und fragt nach dem Zustand der weiteren Soldaten, was die dramatische Natur des Moments unterstreicht.

Die Rolle der Garde Républicaine

Die Garde Républicaine ist eine Eliteeinheit der französischen Polizei und Gendarmerie. Ihre Aufgabe ist vor allem die Bewachung des französischen Präsidenten sowie des Élysée-Palastes. Darüber hinaus ist sie für Zeremonien- und Sicherheitsdienste für hochrangige Persönlichkeiten Frankreichs oder internationale Staatsgäste zuständig. Die Einheit verfügt über ein berittenes Regiment, zwei Infanterieregimente sowie über ein eigenes Orchester und einen Männerchor, was ihre zentrale Rolle bei staatszeremoniellen Anlässen in Frankreich unterstreicht.

Am Donnerstag, unter Berufung auf eine Emmanuel Macron nahestehende Quelle, soll die Situation für die betroffenen Soldaten glimpflich ausgegangen sein. Die Quelle betonte: "Sie sind unverletzt und es geht ihnen gut". Diese Aussage widerlegt Spekulationen über schwerwiegende Verletzungen oder medizinische Notfälle, die durch die drastischen Bilder in den sozialen Medien aufkamen. Die schnellen Reaktionen des Palastpersonals und die medizinische Erstversorgung vor Ort scheinen die gesundheitliche Stabilität der beiden Gardisten gewährleistet zu haben.

Medienberichterstattung und Korrekturen

In einer früheren Version dieses Textes hieß es, dass der Gardist ein Schwert in der Hand hielt. Da auf den Videoaufnahmen nicht eindeutig zu erkennen ist, um welche Waffe es sich handelt, wurde der Textabschnitt geändert. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer genauen Überprüfung visueller Beweise vor der Berichterstattung. Die unscharfen Details der Waffen in den schnellen Videoausschnitten führten initially zu Missverständnissen über die Ausrüstung der Garde Républicaine bei diesem spezifischen Termin.

Advertisement

Die Vorfälle zeigen die physische Belastbarkeit der Soldaten und die hohen Anforderungen an ihre Präsenz bei internationalen diplomatischen Ereignissen. Während die Gesundheitslage der betroffenen Garde-Mitglieder als stabil gemeldet wird, dient der Vorfall als Beispiel für die Herausforderungen, die mit der langjährigen Stationierung im öffentlichen Raum in urbanen Zentren verbunden sind. Die Aufmerksamkeit der Medien und der Öffentlichkeit bleibt auf die Sicherheit und das Wohlbefinden der Wachleute gerichtet, während der diplomatische Austausch zwischen Frankreich und Argentinien wie geplant fortgesetzt wird.