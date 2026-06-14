Gartenspezialist Gardena kündigt Einschnitte an und reduziert Produktion in Deutschland. Das Unternehmen plant, bis Ende 2028 rund 250 Stellen in der Produktion seiner Standorte in Ulm, Heuchlingen und Niederstotzingen zu reduzieren. Die Einschnitte sollen die Effizienzsteigerungen und die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen.

Gartenspezialist Gardena kündigt Einschnitte an und reduziert Produktion in Deutschland . Das Unternehmen plant, bis Ende 2028 rund 250 Stellen in der Produktion seiner Standorte in Ulm, Heuchlingen und Niederstotzingen zu reduzieren.

Die Einschnitte sollen die Effizienzsteigerungen und die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen. Der Ausbau des Standorts in Heuchlingen ist nicht mehr nötig, da das Unternehmen seine Pläne geändert hat. Die Produkte von Gardena sind in vielen deutschen Gärten im Einsatz und haben einen hohen Wiedererkennungswert. Der Sprecher des Unternehmens bestätigt, dass die Reduzierung der Stellen schrittweise erfolgen wird und nicht die Schließung der baden-württembergischen Standorte bedeutet. Die Beratungen mit den Arbeitnehmervertretern haben bereits begonnen





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