Garen: League of Legends' Einfacher Champion Ist Übermächtig

Der einfache Champion Garen ist derzeit in League of Legends übermächtig und wird wahrscheinlich bald Nerfs erhalten.

League of Legends' (LoL) Champions sind für verschiedene Schwierigkeitsgrade ausgelegt. Einer der zugänglichsten Champions , Garen , erfreut sich aktuell großer Popularität. Laut einem der bestes LoL-Spieler aus den USA ist Garen im Moment übermächtig. Dies liegt an seinem forgiving Kit, der viel Raum für Fehler lässt, und seinem ultimative, die selbst aussichtslose Kämpfe noch drehen kann. Garen 's Erfolg auf der Midlane zieht sich bereits seit einigen Monaten.

Selbst im professionellen Esports taucht er gerne mal auf. Ein europäischer Top-Spieler erklärt in einem Interview, warum Garen so stark ist. Garen's Fähigkeiten Last Stand und Axium Arcanist, kombiniert mit der Rune Last Stand, sorgen für einen immensen Schadenvorteil, insbesondere in Situationen mit geringem Lebensballast. Garen's Fähigkeit, gegen zwei Gegner gleichzeitig laning zu gehen, erinnert an K'Sante, einen weiteren beliebten Champion im Profi-Bereich. Es ist wahrscheinlich, dass Garen in naher Zukunft Nerfs erhalten wird, um seine Stärke zu reduzieren. Der Patch, der diese Änderungen voraussichtlich beinhaltet, erscheint am 20. Februar 2025. Allerdings kann es auch sein, dass die Nerfs vor dem Release des neuen Patches zurückgezogen werden.LoL ist ein Free-to-play Strategiespiel, das von Riot Games entwickelt und betreut wird. Die Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) ist eines der beliebtesten und erfolgreichsten Spiele der Welt. Das Spiel bietet eine große Auswahl an Champions, die jeweils einzigartige Fähigkeiten und Spielstile besitzen.





