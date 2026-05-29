Belmont Cameli ist ein US-amerikanischer Schauspieler, der in verschiedenen Filmen und Serien aufgetreten ist. Seine aktuelle Hauptrolle in Off Campus hat ihm sicherlich einen ordentlichen Schub in seiner Karriere verliehen. Wir dürfen gespannt sein, für welche Rollen er in Zukunft engagiert wird.

Garret Graham aus Off Campus : Diese Filme und Serien mit Belmont Cameli könnt ihr noch streamen. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Die nächste große Buchverfilmung am Start, die derzeit in aller Munde ist. Fans feiern die gelungene Adaption und vor allem die Darstellung der Eishockey-Spieler, allen voran Belmont Cameli als Garrett Graham.

Wer Gefallen am Schauspiel des US-Amerikaners gefunden hat und mehr von dem Darsteller sehen möchte, bekommt hier eine Auflistung seiner bisherigen Rollen. Belmont Cameli wurde 1998 in Naperville, Illinois geboren. Sein schauspielerisches Talent entwickelte sich bereits auf der High School, wo er an Theateraufführungen teilnahm. An der Uni schlug er dann zwar erstmal eine andere Studienrichtung ein, konzentrierte sich aber mehr und mehr auf das Modeln und die Schauspielerei.

Seine aktuelle Hauptrolle in Off Campus wird seiner Karriere sicherlich noch einen ordentlichen Schub verleihen. Wir dürfen gespannt sein, für welche Rollen er in Zukunft engagiert wird. Wo er bisher Station gemacht hat, erfahrt ihr direkt hier. In der vierten Folge von Staffel 5 taucht er als süßer Typ auf.

Wie diese Rollenbeschreibung nahelegt, handelt es sich dabei wirklich nur um einen kurzen Auftritt. Übernimmt er die männliche Hauptrolle. Und wer Gefallen an Garrett Graham gefunden hat, wird sicherlich auch mit Eli Freude haben. Nur wenig später folgten drei Episoden Based on a True Story, eine schwarzhumorige Thriller-Serie mit Kaley Cuoco.

Wer einen Blick auf Cameli auf dem Tennisplatz erhaschen will, kann die ersten drei Folgen ansehen. An der Seite von Robert DeNiro und Debra Messing folgte 2025 Camelis erster großer Leinwandauftritt in The Alto Knights. Wer den Film verpasst hat, kann bei Sky und anderen Streaming-Plattformen nachsehen.

Allerdings solltet ihr für die Sichtung ein gesteigertes Interesse am Genre selbst haben und nicht nur an Cameli, dessen Spielzeit verhältnismäßig kurz ausfällt. In starkem Kontrast zu Off Campus und Because of You steht Camelis Rolle in der Horror-Videospielverfilmung Until Dawn. Hier mimt er den Gruppen-Neuzugang Abe, der im Gegensatz zu seinen Mitstreiterinnen oft bedeutend logischer an Probleme heran geht. Sowohl bei der Fachpresse als auch beim Publikum stieß der Film auf gemischte Gefühle.

Wollt ihr euch selbst ein Bild machen, findet ihr die bereits in Arbeit ist. Abseits davon wird Cameli in Barbershop eine neue Serienrolle übernehmen. Die neue Thriller-Komödie The Lottery, für die er ebenfalls vor der Kamera stand, befindet sich derzeit in der Postproduktion. People We Meet on Vacation - Der Netflix-Film ist besser als das Buch





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