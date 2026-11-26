Falsche Pflanzen am Außengerät senken die Effizienz der Wärmepumpe und erhöhen den Stromverbrauch. Experten raten zu freiem Raum und pflegeleichten Gewächsen.

Die Installation einer Luft-Wasser-Wärmepumpe im eigenen Garten bietet zwar ökologische Vorteile, doch die Platzierung und die umgebende Bepflanzung spielen eine entscheidende Rolle für die Energieeffizienz des Geräts. Viele Hausbesitzer neigen dazu, das Außengerät dicht mit Sträuchern oder hohen Pflanzen zu umgeben, um es optisch zu verstecken. Doch diese Praxis kann gravierende negative Folgen haben. Gartenexperte Torsten Brämer warnt davor, die Wärmepumpe rundum dicht einzugrünen oder gar einzuhausen. Solche Maßnahmen behindern den notwendigen Luftaustausch und machen Wartungsarbeiten erschwerbar oder unmöglich.

Falsche Pflanzen erhöhen den Stromverbrauch erheblich

Das Funktionsprinzip einer Luft-Wasser-Wärmepumpe basiert darauf, Wärme aus der Umgebungsluft zu entziehen. Das Außengerät saugt dabei große Luftmengen an und bläst diese deutlich kälter wieder aus. Wenn der Luftstrom durch dicht stehende Pflanzen oder Sichtschutzelemente blockiert wird, sinkt die Effizienz der Anlage drastisch. Ein besonders kritisches Szenario tritt ein, wenn das Gerät die eigene kalte Abluft erneut ansaugt. In diesem Fall muss die Wärmepumpe deutlich mehr Strom verbrauchen, um die gleiche Heizleistung zu erzielen. Dies wirkt sich nicht nur positiv auf die Energiekosten aus, sondern schont auch die Umwelt durch reduzierte Emissionen.

Also read Wärmepumpe statt Öl- oder Gasheizung: Wann sich der Umstieg 2027 rechnet

Spezifische Pflanzenarten als Risiko für die Technik

Nicht alle Gartenpflanzen eignen sich zur Bepflanzung in der Nähe der Heizung. Torsten Brämer von der Online-Garten-Community "Wir sind Garten" hebt hervor, dass Bäume und Sträucher in direkter Nähe problematisch sind. Sie werfen Laub, Samen und Zweige ab, die in die Anlage gelangen und diese beschädigen oder verstopfen können. Besonders Gräser wie Pampasgras oder Lampenputzergras werden als ungeeignet angesehen, da ihre faserigen Pflanzenteile und Samen leicht von der Anlage angesaugt werden. Pflanzen, die regelmäßig starken Rückschnitt erfordern, gehören ebenfalls nicht in die unmittelbare Umgebung des Geräts, da der Pflegeaufwand die Funktion der Pumpe beeinträchtigen kann.

Empfehlungen für pflegeleichte und sichere Begleitpflanzen

Statt risikoreicher Pflanzenarten empfehlen Experten kompakte und pflegeleichte Gewächse. Geeignete Alternativen sind Blauschwingel, Blut-Storchschnabel, Katzenminze oder niedrig wachsende Sorten des Purpurglöckchens. Auch die Japan-Segge kann infrage kommen, wobei Gartenbesitzer darauf achten sollten, dass sie sich nicht zu stark über unterirdische Triebe ausbreitet und näher an das Gerät heranwächst. Die Wahl der richtigen Pflanzen ist jedoch nur ein Aspekt. Wichtig ist vor allem, dass alle Pflanzen so gewählt werden, dass sie den Luftstrom nicht beeinträchtigen und keine Gefahr für die Technik darstellen. Sichtschutzelemente oder Rankgitter sollten nur nach den genauen Vorgaben des Herstellers installiert werden, um die Funktionsfähigkeit nicht zu gefährden.

Advertisement

Advertisement

Abstände und Wartung als Schlüssel zur Langlebigkeit

Benedikt Sienz von der Verbraucherzentrale NRW erklärt, dass der Abstand zur Luftansaugung und zum Luftauslass eine zentrale Rolle spielt. In der Regel reicht ein Abstand von etwa einem Meter auf diesen Seiten aus, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Dieser Abstand schützt nicht nur die Wärmepumpe, sondern auch die Pflanzen. Denn die kalte Abluft kann im Winter dazu führen, dass Pflanzen vor dem Auslass Schäden durch Kälte erleiden. Zudem entsteht rund um den Kondenswasserablauf oft Nässe oder sogar Eis. Nässe- und frostempfindliche Gewächse sollten daher unbedingt von diesem Bereich ferngehalten werden, um ein Absterben oder Schäden zu vermeiden.

Maßgebliche Herstellerangaben und regelmäßige Reinigung

Während allgemeine Empfehlungen zur Orientierung dienen, sind die spezifischen Herstellerangaben für den required Freiraum maßgeblich. Die Größe des benötigten Abstands variiert je nach Modell der Wärmepumpe. Hausbesitzer sollten daher vor der Bepflanzung die Bedienungsanleitung ihres Geräts konsultieren. Darüber hinaus ist eine regelmäßige Reinigung des Umfelds unerlässlich. Laub, Äste und Schnee müssen aus der Zone der Anlage entfernt werden, um eine unbehinderte Luftzufuhr sicherzustellen. Nur durch eine konsequente Kombination aus richtiger Pflanzenwahl, ausreichendem Abstand und regelmäßiger Wartung lässt sich die Effizienz der Wärmepumpe langfristig erhalten und der Stromverbrauch auf einem minimalen Niveau halten.