Gartenpflege im Frühling: Was darf gestutzt werden?

Das Bundesnaturschutzgesetz regelt die zeitliche Begrenzung des Rückschnitts von Bäumen, Hecken und Sträuchern. Der Artikel erläutert die Verbotszeiten und die Ausnahmen sowie die möglichen Konsequenzen bei Verstößen gegen das Gesetz.

Langsam nähert sich der Frühling und damit der alljährliche Rückschnitt von Sträuchern, Hecken und Bäumen. Viele Hobbygärtner stellen sich nun die Frage, was bei der Garten pflege eigentlich erlaubt ist. Das Bundesnaturschutzgesetz regelt deutschlandweit einheitlich, dass von 1. März bis 30. September Bäume, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze nicht abgeschnitten oder beseitigt werden dürfen.

Eine sinnvolle Regelung, findet Christine Tölle-Nolting vom Naturschutzbund Deutschland: „Die Vegetation bietet vielen Wildtieren einen wichtigen Lebensraum, der gerade in urbanen Gebieten zunehmend bedroht ist“, ergänzt Tölle-Nolting. Hecken bieten beispielsweise Wohnraum und Nahrung für zahlreiche Arten. Es ist aber noch nicht alleine damit getan, dieses Verbot zu beachten. Denn es gibt weitere Regelungen, die den radikalen Rückschnitt von Hecken und Sträuchern untersagen. So gilt beispielsweise, dass sich in der Hecke oder dem Gebüsch möglicherweise Vögel befinden. Bei Bäumen gilt die Besonderheit, dass sie von dem zeitlich begrenzten Fällverbot ausgenommen sind, wenn sie sich in Haus- oder Kleingärten befinden. Allerdings können die Kommunen Satzungen zum Baumschutz erlassen. Daher sollte man sich vor dem Rückschnitt zusätzlich genau über die lokal geltenden Anforderungen bei den Städten und Gemeinden informieren.Um den Zuwachs der Pflanzen zu beseitigen oder Bäume gesund zu halten, sind schonende Form- und Pflegeschnitte jederzeit zulässig. Darunter fällt beispielsweise das Entfernen der Spitzen, die seit dem letzten Rückschnitt der Hecke nachgewachsen sind. Eine weitere Ausnahme besteht, wenn der Rückschnitt durch eine Behörde angeordnet wird, um eine von den Pflanzen ausgehende Gefahr einzudämmen. Sollte beispielsweise eine Hecke oder ein Baum nach einem Sturm auf den Bürgersteig zu kippen drohen, darf der Rückschnitt auch in der Verbotszeit vorgenommen werden, solange die Maßnahme die Verkehrssicherheit gewährleistet und nicht zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden kann. Es ist dennoch ratsam, zunächst die zuständige Naturschutzbehörde zu informieren und eine Genehmigung zu beantragen. Ein Verstoß gegen die Verbote des Bundesnaturschutzgesetzes, egal, ob er vorsätzlich oder bloß fahrlässig begangen wurde, gilt als Ordnungswidrigkeit. Es drohen dann Bußgelder von bis zu 10.000 Euro.





