Laut Gartner werden die weltweiten IT-Ausgaben 2027 um 15 Prozent auf über 7 Billionen US-Dollar steigen, während Europa mit 9,9 Prozent Wachstum hinterherhinkt. Haupttreiber sind Infrastrukturinvestitionen für KI, wobei Rechenzentren und Software-Budgets deutlich zunehmen und sich auf agentenbasierte Systeme verlagern.

Weltweit werden die IT-Ausgaben laut der US-amerikanischen Marktforschungsfirma Gartner im kommenden Jahr um 15 Prozent zulegen und damit die Marke von sieben Billionen US-Dollar hinter sich lassen.

Mit dem internationalen Wachstumstempo kann Europa nicht Schritt halten: Hier sollen die Ausgaben 2027 um 9,9 Prozent auf 1,57 Billionen US-Dollar wachsen. Damit verlangsamt sich das Wachstum etwas, für 2026 hat Gartner 12,1 Prozent veranschlagt. Maßgebliche Kraft hinter dem Anstieg bleiben erwartungsgemäß die hohen Investitionen in Infrastruktur und Software.

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Schließlich gilt es, den Ausbau der für KI benötigten Rechenkapazitäten voranzutreiben, für Gartner-Analyst John-David Lovelock schlechthin. Nach einem Plus von 54,1 Prozent auf 129,2 Milliarden Dollar in diesem Jahr sollen die Ausgaben für RZ-Systeme 2027 noch einmal um fast 30 Prozent auf 167,7 Milliarden Dollar zulegen. , dass diese in Bälde das Dreifache des Niveaus von 2024 erreichen werden. Nutznießer des KI-Booms sind gleichfalls Anbieter im Infrastructure-as-a-Service-Segment.