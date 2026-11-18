Gary Neville kritisiert Matthijs de Ligt scharf und fordert einen Wechsel. Interesses von Besiktas Istanbul steigt. Details zum Transfer und der Zukunft des Abwehrstars.

Die sportliche Zukunft von Matthijs de Ligt bei Manchester United steht unter einem düsteren Vorzeichen. Der niederländische Abwehrstar erlebt在当前 eine Phase der tiefen Krise, die nun auch zu öffentlichen Schärfen von Klub-Legenden führt. Gary Neville, der ehemalige Kapitän der Red Devils, hat seine Gedanken zur Situation des 27-Jährigen geäußert und damit für erhebliche Aufmerksamkeit gesorgt. Die Kritik Neville's zielt nicht nur auf die sportliche Leistung ab, sondern fordert sogar einen sofortigen Ausstieg des Spielers. Dies markiert einen massiven Bruch mit den hohen Erwartungen, die an die Verpflichtung von de Ligt im Sommer 2024 geknüpft wurden.

Nevilles scharfe Kritik an der Spielpraxis

Gary Neville äußerte sich im Podcast "Stick to United" mit den schärfsten Worten, die in den letzten Monaten über den Innenverteidiger gefallen sind. Neville stellt fest, dass de Ligt ein fundamentales Problem habe: Er spiele keinen Fußball. Diese Aussage ist direkt auf die chronische Unverfügbarkeit des Spielers zurückzuführen, die seine Einsatzzeiten im Trikot von Manchester United drastisch eingeschränkt hat. Für den Ex-Profi ist die Logik eindeutig: Ein Akteur, der ständig verletzt ist oder pausieren muss, kann der Mannschaft keinen echten Mehrwert bieten und die defensive Struktur nicht stabilisieren. Neville kommt daher zu dem Schluss, dass ein Wechsel für alle Beteiligten der einzig sinnvolle Weg ist. Er fordert explizit: "De Ligt muss gehen." Diese Position unterstreicht die Enttäuschung über die entwickelte Entwicklung des teuer erworbenen Defensivspielers.

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Daten zur Verpflichtung und Verletzungsgeschichte

Die Gründe für diese harte Kritik liegen in den konkreten sportlichen und finanziellen Fakten rund um de Ligt. Manchester United holte den Niederländer im Sommer 2024 für ein Transferfee von rund 50 Millionen Euro von Bayern München. Die Erwartungen waren damals enorm hoch, da der Abwehrspieler bereits Erfahrungen bei Ajax Amsterdam und Juventus Turin gesammelt hatte. In München hatte er sich in zwei Spielzeiten zu einer tragenden Säule der Defensive entwickelt. In Manchester konnte er diese Form jedoch nicht konsequent bestätigen. Stattdessen wurden seine Fortschritte wiederholt durch Verletzungen behindert. Besonders schwerwiegend war eine schwere Rückenverletzung, die ihn fast ein Jahr lang außer Gefecht setzte. De Ligt musste sich einer Operation unterziehen und verpasste infolgedessen den Großteil der Saison 2025/26. Auch die Teilnahme an der Weltmeisterschaft mit der niederländischen Nationalmannschaft fand ohne ihn statt, was seine Isolation im Team weiter vertiefte.

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Neue Optionen und mögliche Transferpartner

Trotz der anhaltenden Kritik und der schweren Verletzungsgeschichte hat sich die Situation am Rande des Kaders verändert. Mittlerweile ist der Abwehrspieler wieder fit und hat in der Champions League bereits erste Einsatzminuten gesammelt. Seine langfristige Zukunft bei Manchester United ist jedoch weiterhin ungewiss, obwohl sein Vertrag bis 2029 läuft und eine Option auf ein weiteres Jahr existiert. Medienberichte deuten auf eine unerwartete Wendung hin: Das Portal "Teamtalk" berichtet, dass Besiktas Istanbul sich für eine Verpflichtung interessiert. Die türkische Großmannschaft strebt eine Leihe bis zum Saisonende an. Für de Ligt könnte dieses Szenario eine wichtige Chance auf einen Neustart und mehr regelmäßige Spielpraxis bieten, was seine Karriere und sein Selbstvertrauen nachhaltig stärken könnte. Ein solcher Schritt würde die aktuelle Stagnation in Manchester durchbrechen und dem Spieler die notwendige Kontinuität geben, die ihm in England verwehrt bleibt.

Kaderplanungen und Alternativen bei United

Ein sofortiger Transfer ist jedoch nicht garantiert, da Manchester United derzeit noch eigene Pläne für die Defensive verfolgt. Bevor eine Freigabe von Matthijs de Ligt erfolgen kann, beabsichtigt der Klub, den Kader weiter zu verstärken. Als möglicher Neuzugang wird der 26-jährige Calvin Bassey vom FC Fulham gehandelt. Dieser afrikanische Defensivakteur soll das Transferfenster für rund mehr als 40 Millionen Pfund öffnen. Diese Planung zeigt, dass Manchester United de Ligt nicht einfach abgeben möchte, ohne zuvor eine qualitative oder quantitative Aufstockung im defensiven Mittelfeld gesichert zu haben. Gleichzeitig beobachten auch andere europäische Top-Clubs die Situation. Inter Mailand soll die Entwicklung des ehemaligen Bayern-Stars verfolgen, plant einen potenziellen Transfer jedoch eher in den kommenden Sommer. Diese externe Beobachtung bestätigt, dass de Ligt weiterhin als attraktiver Akteur auf dem Markt gilt, aktuell aber die Unterstützung von Manchester United für einen sofortigen Weggang fehlt.