Ex-Profi Gary Neville sieht Erling Haaland nach schwacher Form und negativer Stimmung bei Manchester City nicht mehr langfristig. Eine Prognose für einen Transfer zu Real Madrid.

Der ehemalige englische Nationalspieler und heutige TV-Experte Gary Neville hat eine deutliche Prognose zur Zukunft von Erling Haaland abgegeben. Im Rahmen seiner Podcast-Reihe "The Overlap" erklärte der 51-Jährige seine Überzeugung, dass der norwegische Stürmer Manchester City nicht mehr lange treu bleiben wird. Neville legt sich dabei auf einen konkreten Zeitrahmen fest: Haaland werde den englischen Meister innerhalb der kommenden maximalen Zeitspanne von 18 Monaten verlassen, um sein Glück anderswo zu suchen.

Formtief und negative Stimmung bei Manchester City

Die Begründung für diese klare Vorhersage findet Neville in den jüngsten Entwicklungen innerhalb der Mannschaft von Trainer Pep Guardiola. Er beschreibt ein spürbares Umdenken und eine Veränderung der Atmosphäre im Kader, die sich negativ auf die Leistungen auswirkt. Laut Neville beginnt eine dunkle Wolke, die Stimmung, die in den vergangenen Wochen entstanden ist, die Spieler nun zu beeinflussen und zu belasten. Dies spiegelt sich deutlich in der sportlichen Talfahrt wider, bei der die Sky Blues in den letzten sieben Pflichtspielen lediglich zwei Siege verbuchen konnten.

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Auch die individuelle Leistung von Haaland hat in dieser Phase deutlich nachgelassen. Der 26-jährige Angreifer steht in der Premier League bereits seit drei aufeinanderfolgenden Partien ohne Torerfolg zu Buche, was die Frustration im Stadion und in der Öffentlichkeit weiter schürt. Hinzu kommt der psychologische Druck durch die noch ausstehende mögliche Strafe nach dem Schuldspruch im Fall der Verstöße gegen Finanzregulierungen. Diese Kombination aus sportlicher Durststrecke und rechtlichen Unsicherheiten schafft ein Umfeld, das Neville als destabilisierend für die Langzeitplanung des Klubs einstuft.

Haaland kritisiert Teamleistung und fordert Besserung

Die interne Lage wurde durch das enttäuschende 2:2-Unentschieden gegen den SSC Neapel in der Champions League noch weiter verschärft. In der Folgezeit machte der norwegische Stürmer keine Hehl aus seiner Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation. Haaland forderte in öffentlichen Statements explizit, dass die Mannschaft sich verbessern müsse, da er den Eindruck habe, dass bei City derzeit "etwas nicht vollständig funktioniert". Diese offenen Worte unterstreichen die Diskrepanz zwischen den Ambitionen des Spielers und der aktuellen Realität im Kader.

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Trotz dieser kritischen Töne hat Haaland selbst bisher keinerlei Wechselabsichten öffentlich gemacht. Er verwies wiederholt auf seine langfristige Bindung an den Premier-League-Klub, da er einen Vertrag mit einer Laufzeit von neun Jahren und sechs Monaten unterschrieben hat. Diese vertragliche Absicherung wird von vielen Beobachtern als Hürde für einen schnellen Abgang gesehen, doch Neville ignoriert diese Bindung zugunsten seiner taktischen Einschätzung der aktuellen Krise und der daraus resultierenden wahrscheinlichen Zukunftsentscheidung des Stürmers.

Real Madrid als logisches Ziel und Kaderplanungen

Neville identifiziert Real Madrid als das wahrscheinlichste und logischste Ziel für einen Wechsel des Torjäger. Als Begründung für diese These führt er die Strategie von Real-Madrid-Präsident Florentino Pérez an, der systematisch die besten Stürmer und die talentiertesten Spieler der Welt für den spanischen Giganten verpflichtet. Neville ist sich absolut sicher, dass die aktuellen Entwicklungen bei Manchester City Haaland dazu bringen werden, den Schritt in die Liga BBVA zu wagen, um sich einer konkurrierenden Großmacht anzuschließen, die im sportlichen Aufbau begriffen ist.

Für die Zukunft bei den Königlichen skizziert Neville ein attraktives Szenario für den Norweger. Er sieht Potenzial für signifikante Veränderungen in der Offensive, die Haaland in eine prominente zentrale Rolle drängen könnten. In diesem Modell könnte Vinícius Júnior den Klub verlassen, während Kylian Mbappé auf die linke Seite rückt. Diese taktische Verschiebung würde Haaland den freien Raum im Zentrum öffnen, wo er künftig regelmäßig auf Torejagd gehen und seine technischen Fähigkeiten voll ausschöpfen könnte. Diese Vision macht den potenziellen Wechsel für viele Experten und Fans zu einem der spannendsten Transfergerüchte der nächsten Saison.