Gary Neville glaubt fest an einen Wechsel von Erling Haaland zu Real Madrid, möglicherweise noch in der aktuellen Saison. Details zur Taktik und den Hintergründen.

Die englische Fußballlegende Gary Neville hat eine deutliche Prognose zur Zukunft von Erling Haaland abgegeben. Der 51-jährige Ex-Profi ist überzeugt, dass der norwegische Stürmer Manchester City verlassen wird. Neville gibt an, dass er sich absolut sicher ist, Haaland spätestens in 18 Monaten im Trikot von Real Madrid zu sehen. Es ist sogar möglich, dass dieser Transfer schon am Ende der aktuellen Saison stattfindet.

Strategie für den Real-Madrid-Transfer

Der Grund für diese Einschätzung liegt in Nevilles Analyse der zukünftigen Aufstellung bei den spanischen Königlichen. Er geht davon aus, dass Vinicius das spanische Top-Team verlassen wird. Um den Platz im Angriff zu bereiten, müsste Kylian Mbappé auf die linke Seite rücken. Freier werden dadurch die Mitte des Strafraums für einen neuen Mittelstürmer. Neville sieht genau dort den Platz für Erling Haaland.

Also read Im Podcast mit Hamann: Ex-Bundesliga-Profi für Bayern-Wechsel ins Spiel gebracht

Dieser Szenario würde bedeuten, dass Kylian Mbappé und Haaland künftig gemeinsam für Real Madrid auf Torejagd gehen. Vinicius müsste sich möglicherweise entweder einem anderen Klub anschließen oder eine andere Rolle im Team übernehmen. Die Logik dahinter ist die Maximierung der Offensivkraft durch die Vereinigung zweier großer Torjäger auf der gleichen Position.

Langer Vertrag vs. Langzeitwünsche

Tatsächlich ist Haaland mit einem Mega-Vertrag bis zum Jahr 2034 fest an Manchester City gebunden. Der Norweger selbst hat in der Vergangenheit keinerlei Wechselabsichten erkennen lassen. Er verweist stets auf seine langfristige Bindung an den englischen Klub. Der Stürmer hat betont, dass er einen Vertrag über neuneinhalb Jahre unterschrieben habe.

Advertisement

Advertisement

Trotz der aktuellen Zufriedenheit existieren dennoch Zweifel an der Unverrückbarkeit dieser Situation. Schon im vergangenen Sommer deutete Haalands Vater Alfie an, dass Real Madrid einen besonderen Reiz auf den Spieler ausübt. Alfie Haaland erklärte, dass Erling zwar bei City glücklich sei und einen langen Vertrag habe. Jeder Fußballspieler möchte jedoch prinzipiell für Real Madrid spielen.

Finanzregeln als möglicher Katalysator

Eine zusätzliche Brisanz erhält das ganze Thema durch das weiterhin schwebende Verfahren gegen Manchester City. Es geht um mögliche Verstöße gegen die Finanzregeln der Premier League. Sollte der englische Top-Klub hart bestraft werden, könnten Spekulationen über die Zukunft von Superstar Haaland weiter Fahrt aufnehmen.

Im schlimmsten Szenario droht ManCity der Zwangsabstieg aus der Premier League. Sollte diese drastische Maßnahme eintreten, wäre Haaland kaum zu halten. Ein Abstieg in die zweite englische Liga würde für den Starstürmer sportlich unattraktiv sein. In diesem Fall wäre ein Abgang sogar wahrscheinlicher als in der jetzigen Konstellation mit dem aktuellen Stand.

Ausblick und mögliche Konsequenzen

Die Prognose von Gary Neville ist also keine rein spekulative Meinung. Sie stützt sich auf taktische Überlegungen bei Real Madrid und die wirtschaftliche Unsicherheit bei Manchester City. Die Kombination aus einem geplanten Umbruch bei den Spaniern und möglichen Sanktionen gegen die Engländer könnte den Weg frei machen.

Advertisement

Advertisement

Erling Haaland befindet sich somit in einer Interessenslage, die von seinem aktuellen Vertrag geschützt wird. Gleichzeitig üben der Traum vom spanischen Abenteuer und die sportliche Zukunftsfähigkeit des Vereins Druck aus. Wer die Prognose von Neville recht behält, wird möglicherweise schon in diesem oder im nächsten Jahr einen neuen Star bei Real Madrid begrüßen.