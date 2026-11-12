Gary Neville übt scharfe Kritik an Manchester Uniteds Umgang mit Carrick und der Vereinsführung

Ex-Profi Gary Neville kritisiert den Umgang von Manchester United mit Michael Carrick als widerlich und warnt vor den tieferen Problemen im Verein, die über die Trainerposition hinausgehen.

Die sportliche Landschaft bei Manchester United befindet sich in einer tiefen Krise, die durch scharfe Kritik von Vereinslegende Gary Neville noch verschärft wird. Der ehemalige englische Nationalspieler hat in einem Interview bei Sky Sports News die aktuelle Führungsstrategie des Vereins deutlich als unangemessen und inakzeptabel kritisiert.

Neville bezeichnete den Umgang des Managements mit dem scheidenden Trainer Michael Carrick als widerlich. Diese heftigen Worte resultieren aus einer Situation, in der Carrick kurz zuvor noch das Training leitete, während sich die Geschäftsführer Omar Berrada und der Sportdirektor Jason Wilcox in Monaco mit dem Miteigentümer Sir Jim Ratcliffe trafen, um die Zukunft des Trainers zu besprechen. Parallel dazu wurde bereits Kontakt zum US-Verband aufgenommen, um Mauricio Pochettino als neuen Cheftrainer zu verpflichten.

Also read Manchester United nach 4:4 gegen Aston Villa: Defensivprobleme im Abstiegskampf

Kritik am Verhalten der Vereinsführung

Für Neville ist diese parallele Handlung ein absolutes Unding, da sie zeigt, wie wenig Respekt den aktuellen Verantwortlichen und der eigenen Tradition entgegengebracht wird. Er betonte, dass es spektakulär schlecht sei, als Führungspersönlichkeiten im Ausland zu verweilen, während der eigene Trainer auf dem Platz steht und gleichzeitig der Nachfolger aus den USA angefragt wird. Schon nach der deutlichen 0:3-Niederlage im heimischen Stadion hatte Neville den Abschied von Carrick vorhergesehen.

Er argumentierte, dass die Ehrenrunde und der emotionale Abschiedsgruß an die Fans zeigten, dass auch Carrick selbst mit dem Ende seiner Zeit gerechnet hatte. Die Verantwortlichen im Verein hätten jedoch unnötig gezögert, was zu einer Atmosphäre der Unentschlossenheit, mangelnden Autorität und schlechten Führung geführt habe. Neville stellt zwar die sportlichen Gründe für die Trennung nicht infrage, da die letzten Monate mit nur drei Siegen in fünfzehn Pflichtspielen eindeutig enttäuschend waren, aber er sieht das Problem viel tiefer verwurzelt.

Advertisement

Seit dem Abschied von Sir Alex Ferguson im Jahr 2013 habe der Klub kontinuierlich falsche Entscheidungen getroffen. Die massive Investition von rund 1,6 Milliarden Pfund in Transferzahlungen habe nicht zur gewünschten Qualität im Kader geführt, sondern zu einem Mangel an Kohärenz und Erfolg. Neville kritisiert, dass trotz der enormen finanziellen Anstrengungen weiterhin keine Stabilität erreicht wurde. Die Frustration bei den Anhängern des Vereins ist mittlerweile so groß, dass selbst Wut keine Reaktion mehr auslöst.

Apatische Fans und strukturelle Probleme

Neville beschrieb die Stimmung unter den Fans als apathisch und erschöpft. Sie hätten den Kampf gegen die wiederholten Rückschläge bereits aufgegeben und könnten nichts mehr empfinden außer einer tiefen Erschöpfung von der ständigen Enttäuschung. Diese emotionale Leere ist ein alarmierendes Zeichen für die Kultur des Vereins. Während Mauricio Pochettino, der aktuell die US-Nationalmannschaft trainiert, laut Medienberichten kurz vor einer Einigung mit Manchester United steht, bleibt für Neville klar, dass die Probleme weit über die Trainerposition hinausgehen.

Der Verein benötigt eine grundlegende strukturelle und kulturelle Erneuerung, nicht nur einen neuen Namensgeber auf der Trainerbank. Ohne eine Änderung der fundamentalen Denkweise und Führungsstrukturen werden auch zukünftige Manager und Trainer wahrscheinlich scheitern. Die Geschichte des Klubs, insbesondere die Ära unter Alex Ferguson, zeigt, dass langfristiger Erfolg auf einer klaren Vision und konsequenter Umsetzung beruht, was aktuell völlig fehlt.

Die Fans warten nun darauf, ob die neue Führungsebene endlich die notwendige Konsequenz und Autorität an den Tag legt, um den Absturz des Traditionsclubs aufzuhalten.