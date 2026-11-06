Gary Oldman bestätigt neue James Bond Rolle und unterstützt Jack Lowden

Gary Oldman gibt preis, dass der Nachfolger von Daniel Craig gefunden wurde. Der Schauspieler hofft auf seinen Kollegen Jack Lowden als neuen 007.

Der britische Schauspieler Gary Oldman hat in einem aktuellen Interview deutliche Signale bezüglich der Besetzung des nächsten James Bond gesendet. Er bestätigte offiziell, dass die Produktion bereits einen Nachfolger für Daniel Craig gefunden hat. Oldman erwähnte, dass die Entscheidung getroffen wurde, aber aus Marketinggründen noch nicht öffentlich gemacht wird.

Finale Auswahl und drei Kandidaten

Gemäß den Angaben von Oldman befanden sich lediglich drei Schauspieler in der engen Endauswahl für die ikonische Rolle des britischen Geheimagenten 007. Zu den favorisierten Kandidaten zählten Callum Turner, bekannt aus der Serie Masters of the Air, sowie Jack O'Connell aus der Produktion Blood & Sinners. Ein dritter, nicht weiter namentlich genannter junger Darsteller schloss sich der Liste der letzten Bewerber an.

Also read Johnny Depp kann sich Comeback als Jack Sparrow vorstellen

Innerhalb der Produktionskreise gab es zuvor Spekulationen, die auch andere Namen einschlossen. Jack Barton, der durch seine Rolle in Heartstopper bekannt ist, wurde zeitweise in Betracht gezogen. Darüber hinaus gehörte Jack Lowden, ein Co-Star von Oldman in der Apple-TV-Serie Slow Horses - Ein Fall für Jackson Lamb, zum weiteren Kreis der potenziellen Anwärter.

Oldmans öffentliche Unterstützung für Lowden

Gary Oldman nutzte die Gelegenheit, um seine persönliche Präferenz für einen der Kandidaten klar auszudrücken. Er drückte seine Hoffnung aus, dass sein Kollege Jack Lowden den Zuschlag erhalten habe. Oldman kommentierte die Situation mit den Worten, dass die Produzenten ihre Wahl bereits getroffen hätten. Er wünschte sich ausdrücklich, dass Lowden das 007-Rennen gewinnen wird.

Advertisement

Diese Aussage ist besonders bemerkenswert, da sie einen direkten Kontrast zu den logistischen Anforderungen der Rolle darstellt. Der neue Bond-Darsteller wird voraussichtlich über einen sehr langen Zeitraum hinweg im Dienst der fiktiven Organisation MI6 stehen. Diese langfristige Verpflichtung könnte altersbedingte Nachteile für einen Schauspieler wie Lowden bedeuten.

Casting-Prozess unter Denis Villeneuve

Die eigentliche Sichtung und das Casting für die neue Generation des Agenten 007 fanden unter der Regie von Denis Villeneuve statt. Der kanadische Regisseur, bekannt für Filme wie Sicario, leitete diesen Prozess im August des laufenden Jahres. Villeneuve lud insgesamt sechs Darsteller zur Prüfung ein.

Aus diesen sechs eingeladenen Schauspielern reduzierte sich die Auswahl schließlich auf die genannten drei Finalisten. Der gesamte Vorgang wurde unter strenger Geheimhaltung abgewickelt. Dies geschah, um die Spannung aufrechtzuerhalten und vorherige Veröffentlichungen oder Leaks zu verhindern.

Amy Pascals Zeitplan für die Enthüllung

Amy Pascal, eine der führenden Produzentinnen des Franchises, hat kürzlich den erwarteten Zeitpunkt für die offizielle Bekanntgabe vorgegeben. Sie bestätigte, dass die Öffentlichkeit bis spätestens Ende dieses Jahres erfahren wird, wer die neue Lizenz zum Töten trägt. Dieser Zeitplan deckt sich mit der Vermutung, dass die Entscheidung bereits vorliegt.

Advertisement

Für die Fans des Franchises ist die Wartezeit auf die offizielle Ankündigung besonders lang. Die aktuellen Aussagen von Oldman und Pascal legen nahe, dass das Ende der Unsicherheit nah ist. Wer letztendlich die Rolle übernehmen wird, bleibt jedoch bis zur offiziellen Pressekonferenz ein geheimes Staatsprojekt.