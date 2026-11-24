Deutschlands Gasspeicher sind nur zu knapp 57 Prozent gefüllt. Versorger VNG setzt auf kontinuierliche Lieferung und hat einen Vertrag mit 18 Jahren Laufzeit geschlossen.

Deutschlands Gasspeicher sind nur zu knapp 57 Prozent gefüllt. Versorger VNG setzt auf kontinuierliche Lieferung und hat einen Vertrag mit 18 Jahren Laufzeit geschlossen. Die Plattform Troll A fördert vor der norwegischen Westküste Gas, das künftig auch an das Leipziger Energieunternehmen VNG geliefert werden soll.haben in Oslo einen langfristigen Gasliefervertrag unterzeichnet.

Ab dem 1. Januar 2027 soll das skandinavische Unternehmen über 18 Jahre hinweg bis zu 15,3 Terawattstunden Erdgas jährlich nach Deutschland liefern, das aus der klassischen Offshore-Förderung in der Nordsee stammt. Das Abkommen läuft bis zum 31. Dezember 2044.

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Deutschlands Gasspeicher sind derzeit im Schnitt nur zu knapp 57 Prozent gefüllt. Das liegt rund 30 Prozentpunkte unter dem langjährigen Mittel vor der Energiekrise, und die gesetzlichen Vorgaben zum Winterbeginn wurden damit deutlich verfehlt. Denn laut Energiewirtschaftsgesetz müssten reguläre Speicher zum 1. November zu 80 Prozent gefüllt sein.

Für sechs bestimmte Speicheranlagen gilt aus technischen und wirtschaftlichen Gründen ein reduzierter Zielwert von 45 Prozent.vor Engpässen bei extremen Kältewellen warnt, geben sowohl die Bundesnetzagentur als auch die VNG Entwarnung. Nach Einschätzung des Leipziger Konzerns bleibt die Versorgungssicherheit dennoch stabil, weil prallheute nicht mehr das alleinige Sicherheitsnetz bilden. Hintergrund ist eine grundlegend veränderte Infrastruktur. Anders als vor 2022, als Deutschland auf große Speicherpuffer mit billigem russischem Pipelinegas angewiesen war, stützt sich die Versorgung inzwischen auf ein breites Zusammenspiel verschiedener Importwege.

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Laufende Pipeline-Lieferungen aus West- und Nordeuropa sowie flexibel am Weltmarkt zukaufbares Flüssigerdgas über neue deutsche und europäische Terminals decken den täglichen Bedarf zuverlässig ab. Norwegen hat sich dabei zum wichtigsten Lieferanten entwickelt und deckt bereits rund 45 Prozent der deutschen Gasimporte. Genau diese kontinuierlichen physischen Lieferströme sichert sich die VNG mit dem Equinor-Vertrag langfristig. Ergänzt durch weitere Bezugsquellen macht sich das Unternehmen unabhängiger von Preisausschlägen an den Spotmärkten sowie von Sommer-Füllständen.

Davon profitieren vor allem die mehr als 400 Stadtwerke, Regionalversorger und Industriekunden in Ost- und Mitteldeutschland, die der Konzern beliefert - und die heute deutlich mehr zahlen müssen, als vor Beginn des Ukrainekrieges. Die Gasförderung ist in Norwegen nicht teurer, aber die große Nachfrage sorgt für höhere Preise. Sachsens Wirtschafts- und Energieminister Dirk Panter würdigte den Abschluss als wichtigen Schritt gegen geopolitische Risiken auf den Energiemärkten.

Zugleich verwies er auf die klare Befristung bis Ende 2044 – passend zum Ziel der Bundesregierung, bis dahin klimaneutral zu wirtschaften. Hauptanteilseigner der VNG AG ist mit rund 84 Prozent der Karlsruher Konzern EnBW. Die übrigen Anteile halten ostdeutsche Städte wie Dresden, Leipzig und Chemnitz über eine kommunale Beteiligungsgesellschaft. Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.